Бабине літо вже на порозі: синоптики розповіли, де в Україні потеплішає

Погода в Україні знову покращиться і синоптики прогнозують перше бабине літо цієї осені. Але тепла погода триватиме всього кілька днів, а потім знову температура опуститься.

На Україну насувається антициклон, який принесе сонячну і теплу погоду. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо ви досі не знаєте, що таке "бабине літо" і як воно ідеально виглядає, дочекайтеся завтрашнього дня і побачите. Цей антициклон – руки в бік від Азорських островів через Португалію, через Західну, Центральну Європу аж до Східної, до України. 9 вересня в Україні скрізь – антициклон, суха сонячна погода", - розповіла синоптик.

Карта погоди

Вона зазначила, що температура повітря буде теплою і комфортною практично у всіх регіонах країни.

"Температура повітря +20 +25 градусів, на Півдні та місцями в центральній частині +25 +29 градусів. Однак ночі – явно осінні, свіжі, ставте вночі вже вікно на режим кватирки", - попередила Діденко.

У Києві 9 вересня очікується сонячна погода і комфортна температура від +23 до +24 градусів. Синоптик повідомила, що потепління буде нетривалим і в кінці тижня знову похолодає.

"У четвер потеплішає до +26 +27 градусів, у п'ятницю знову похолодає, а на вихідних в столиці буде сонячно, комфортно і тепло, +23 +25 градусів", - додала Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики спрогнозували в Україні не одне, а два бабиних літа.

А також ми писали про те, що синоптики попередили про грози та сильний штормовий вітер.