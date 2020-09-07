Грозы, ветер и резкое похолодание: синоптики обновили прогноз погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине ожидается неблагоприятная во многих областях

Погода в Украине во вторник, 8 сентября, ожидается неблагоприятной и прохладной в нескольких регионах. Возможны сильные дожди и грозы, а также понижении температуры воздуха до +7 +9 градусов.

На востоке страны грозы и дожди стоит ожидать в Полтаве и Харькове, в остальных областях – переменная облачность и сильный ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +13 градусов. Днем ожидается от +26 до +28, похолодает только в Полтаве, до +21 +23 градусов.

В южных областях будет сухо, облачно и ожидается сильный ветер. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +15 +18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26 +29 градусов. В Крыму без осадков, ночью +16 +18 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

На севере синоптики прогнозируют похолодание, сильный штормовой ветер и грозы. Ночью в регионе от +12 до +14 градусов, днем ожидается от +19 до +21 градуса.

В западных областях Украины дожди, которые пройдут только в ночные часы, а днем снова выглянет солнце. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +7 +11 градусов, местами до +13 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +18 +21 градуса, местами возможно до +22 +24 градусов.

В центральной части страны синоптики прогнозируют грозы, местами ливни, сильный ветер с порывами. Ночная температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем прогреется до +22 +25 градусов.

В Киеве 8 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +12 +14 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 8 сентября

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в среду, 9 сентября, температура воздуха опустится во всех областях. Ночью ожидается от +8 до +12 градусов, днем от +19 до +23 градусов. Теплее будет только на юге, ночью +12 +15 градусов, днем столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили украинцев о сильном ухудшении погоды.

А также рассказывали о том, когда в Украине стоит ожидать бабье лето.