Бабье лето настанет не везде: в каких областях разгуляется непогода

Погода в Украине в последние пару дней начала заметно улучшаться. Во многие области пришло октябрьское бабье лето, которое по прогнозам синоптиков продлится вплоть до 15-го числа. Завтра, 11 октября, в части страны будет тепло и солнечно, но не везде - многие области будет заливать. Об этом можно судить по данным Укргидрометцентра.

Так, в западных, северных и центральных областях (кроме Днепропетровщины) завтра воцарится приятная теплая осенняя погода - будет сухо с переменной облачностьь, а вот Юг и Восток страны зальет довольно мощными дождями.

Ближайшей ночью ожидается от +5 до +8 градусов, а на Юге, несмотря на мокрую погоду будет теплее - от +9 до +12 градусов.

Днем от +14 до +18 градусов, а в Одесской, Николаевской областях и Крыму +17... +20 тепла. Прохладнее всего завтра на Луганщине - от +13 до +15 по Цельсию.

В Киеве в последний рабочий день будет сухо и довольно тепло. НОчью +6... +8, днем +15... +17.

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)