"Б/у" чи "секонд-хенд"? Як правильно називати вживані товари українською

У рекламі магазинів, онлайн-оголошеннях та повсякденному мовленні часто можна зустріти фрази "товари Б/У", "б/ушні телефони" або "секонд-хенд". Багато хто використовує ці слова, навіть не замислюючись, чи є вони правильними з точки зору української мови.

Проте мовознавці застерігають: такі вирази не лише запозичені, а й не відповідають нормам української мови.

Філолог Олександр Авраменко пояснив, чому варто уникати цих слів і які відповідники краще використовувати:

"Усі ці слова не українські. Ви їх не знайдете в словниках. "Б/У" - це абревіатура, утворена від російської сполуки "бывшая в употреблении" - пояснює мовознавець.

"Тільки незрозуміло, чому цю абревіатуру пишуть через скісну риску. А ось сполука "секонд-хенд" англійська і буквально означає "друга рука". А як же українською сказати про товар, який уже використовували? Бувший у користуванні? Не дай Боже!" - продовжує Авраменко.

Натомість правильними українськими відповідниками є "уживаний товар" або "уживані речі". За його словами, в українській мові навіть немає абревіатури "Б/У", тому її не варто використовувати.