"Б/у" или "секонд-хенд"? Как правильно называть бывшие в употреблении товары на украинском

В рекламе магазинов, онлайн-объявлениях и повседневной речи часто можно встретить фразы "товары Б/У", "б/ушные телефоны" или "секонд-хенд". Многие используют эти слова, даже не задумываясь, являются ли они правильными с точки зрения украинского языка.

Однако языковеды предостерегают: такие выражения не только заимствованы, но и не соответствуют нормам украинского языка.

Филолог Александр Авраменко объяснил, почему стоит избегать этих слов и какие соответствия лучше использовать:

"Все эти слова не украинские. Вы их не найдете в словарях. "Б/У" - это аббревиатура, образованная от русского соединения "бывшая в употреблении" - объясняет языковед.

"Только непонятно, почему эту аббревиатуру пишут через косую черту. А вот сочетание "секонд-хенд" английское и буквально означает "вторая рука". А как же по-русски сказать о товаре, который уже использовали? Бывший в употреблении? Не дай Бог!" - продолжает Авраменко.

Зато правильными украинскими соответствиями являются "уживаний товар" или "уживані речі". По его словам, в украинском языке даже нет аббревиатуры "Б/У", поэтому ее не стоит использовать.