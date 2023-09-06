UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

АЗС на Київщині продавала підроблений бензин. Як відрізнити фальсифікат від "оригіналу"

На Київщині продавали фальсифікат бензину (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

У Київській області виявили сховище бензину з домішками хімічних речовин, а сам фальсифікат продавали через мережі підконтрольних АЗС. Загальний об'єм зіпсованого бензину становив понад 760 000 літрів.

Про це повідомляють в Бюро економічної безпеки України.

Деталі справи

Бензин та дизельне пальне зберігали в резервуарах однієї з нафтобаз у передмісті Києва.

Для того, щоб збільшити октанове число (умовний показник, який характеризує здатність палива забезпечити роботу двигуна) та кількість товару на нафтобазі до пального додавали різні хімічні рідини, а потім реалізовували через підконтрольні АЗС.

У Київській області виявили сховище бензину з домішками хімічних речовин (фото: БЕБ)

Усе фальсифіковане паливо правоохоронці вилучили. Його орієнтовна ринкова вартість становить 38 мільйонів гривень.

Наразі на бензин та дизель накладено арешт. Проводяться експертні дослідження.

Як відрізнити підроблений бензин від справжнього

  • За кольором 

Якщо набрати бензин у прозору тару, то його колір повинен бути тільки блідо-жовтим. Виняток становлять мережеві заправки, на яких бензин підфарбовують спеціальними барвниками для захисту від підробок.

  • За реакцією марганцівки

Якщо речовина стане рожевого кольору, значить у бензині є домішки води. 

  • За запахом

Якщо бензин не має свого природного характерного запаху, це підробка.

  • За реакцією на шкірі

Чистий продукт сушить шкіру, а змішаний з дизпаливом - розмазується жирною плямою. Щоб це перевірити, просто крапніть трошки бензину на руку.

Як перевірити дизельне пальне

Запам'ятайте такі ознаки якісного дизельного пального:

  • справжній дизель трохи темніший від соняшникової олії та має приємний масляний запах
  • на дні дизелю не повинно бути ознак води чи піщинок
  • паливо повинно бути маслянистим і жирним, якщо ні - воно сильно розбавлене бензином

 

Раніше ми розповідали, як можна економити на бензині та дизелі.

Читайте також, що буде з цінами на пальне в Україні до кінця 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЗСБюро економічної безпеки