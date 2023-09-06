АЗС на Київщині продавала підроблений бензин. Як відрізнити фальсифікат від "оригіналу"

Деталі справи

Бензин та дизельне пальне зберігали в резервуарах однієї з нафтобаз у передмісті Києва.

Для того, щоб збільшити октанове число (умовний показник, який характеризує здатність палива забезпечити роботу двигуна) та кількість товару на нафтобазі до пального додавали різні хімічні рідини, а потім реалізовували через підконтрольні АЗС.

У Київській області виявили сховище бензину з домішками хімічних речовин (фото: БЕБ)

Усе фальсифіковане паливо правоохоронці вилучили. Його орієнтовна ринкова вартість становить 38 мільйонів гривень.

Наразі на бензин та дизель накладено арешт. Проводяться експертні дослідження.

Як відрізнити підроблений бензин від справжнього

За кольором

Якщо набрати бензин у прозору тару, то його колір повинен бути тільки блідо-жовтим. Виняток становлять мережеві заправки, на яких бензин підфарбовують спеціальними барвниками для захисту від підробок.

За реакцією марганцівки

Якщо речовина стане рожевого кольору, значить у бензині є домішки води.

За запахом

Якщо бензин не має свого природного характерного запаху, це підробка.

За реакцією на шкірі

Чистий продукт сушить шкіру, а змішаний з дизпаливом - розмазується жирною плямою. Щоб це перевірити, просто крапніть трошки бензину на руку.

Як перевірити дизельне пальне

Запам'ятайте такі ознаки якісного дизельного пального: