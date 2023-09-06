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АЗС на Київщині продавала підроблений бензин. Як відрізнити фальсифікат від "оригіналу"

Україна, Середа 06 вересня 2023 08:25
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АЗС на Київщині продавала підроблений бензин. Як відрізнити фальсифікат від "оригіналу" На Київщині продавали фальсифікат бензину (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

У Київській області виявили сховище бензину з домішками хімічних речовин, а сам фальсифікат продавали через мережі підконтрольних АЗС. Загальний об'єм зіпсованого бензину становив понад 760 000 літрів.

Про це повідомляють в Бюро економічної безпеки України.

Деталі справи

Бензин та дизельне пальне зберігали в резервуарах однієї з нафтобаз у передмісті Києва.

Для того, щоб збільшити октанове число (умовний показник, який характеризує здатність палива забезпечити роботу двигуна) та кількість товару на нафтобазі до пального додавали різні хімічні рідини, а потім реалізовували через підконтрольні АЗС.

АЗС на Київщині продавала підроблений бензин. Як відрізнити фальсифікат від &quot;оригіналу&quot;АЗС на Київщині продавала підроблений бензин. Як відрізнити фальсифікат від &quot;оригіналу&quot;

У Київській області виявили сховище бензину з домішками хімічних речовин (фото: БЕБ)

Усе фальсифіковане паливо правоохоронці вилучили. Його орієнтовна ринкова вартість становить 38 мільйонів гривень.

Наразі на бензин та дизель накладено арешт. Проводяться експертні дослідження.

Як відрізнити підроблений бензин від справжнього

  • За кольором

Якщо набрати бензин у прозору тару, то його колір повинен бути тільки блідо-жовтим. Виняток становлять мережеві заправки, на яких бензин підфарбовують спеціальними барвниками для захисту від підробок.

  • За реакцією марганцівки

Якщо речовина стане рожевого кольору, значить у бензині є домішки води.

  • За запахом

Якщо бензин не має свого природного характерного запаху, це підробка.

  • За реакцією на шкірі

Чистий продукт сушить шкіру, а змішаний з дизпаливом - розмазується жирною плямою. Щоб це перевірити, просто крапніть трошки бензину на руку.

Як перевірити дизельне пальне

Запам'ятайте такі ознаки якісного дизельного пального:

  • справжній дизель трохи темніший від соняшникової олії та має приємний масляний запах
  • на дні дизелю не повинно бути ознак води чи піщинок
  • паливо повинно бути маслянистим і жирним, якщо ні - воно сильно розбавлене бензином

Раніше ми розповідали, як можна економити на бензині та дизелі.

Читайте також, що буде з цінами на пальне в Україні до кінця 2023 року.

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АЗС Бюро економічної безпеки