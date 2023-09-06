АЗС на Київщині продавала підроблений бензин. Як відрізнити фальсифікат від "оригіналу"
У Київській області виявили сховище бензину з домішками хімічних речовин, а сам фальсифікат продавали через мережі підконтрольних АЗС. Загальний об'єм зіпсованого бензину становив понад 760 000 літрів.
Про це повідомляють в Бюро економічної безпеки України.
Деталі справи
Бензин та дизельне пальне зберігали в резервуарах однієї з нафтобаз у передмісті Києва.
Для того, щоб збільшити октанове число (умовний показник, який характеризує здатність палива забезпечити роботу двигуна) та кількість товару на нафтобазі до пального додавали різні хімічні рідини, а потім реалізовували через підконтрольні АЗС.
У Київській області виявили сховище бензину з домішками хімічних речовин (фото: БЕБ)
Усе фальсифіковане паливо правоохоронці вилучили. Його орієнтовна ринкова вартість становить 38 мільйонів гривень.
Наразі на бензин та дизель накладено арешт. Проводяться експертні дослідження.
Як відрізнити підроблений бензин від справжнього
- За кольором
Якщо набрати бензин у прозору тару, то його колір повинен бути тільки блідо-жовтим. Виняток становлять мережеві заправки, на яких бензин підфарбовують спеціальними барвниками для захисту від підробок.
- За реакцією марганцівки
Якщо речовина стане рожевого кольору, значить у бензині є домішки води.
- За запахом
Якщо бензин не має свого природного характерного запаху, це підробка.
- За реакцією на шкірі
Чистий продукт сушить шкіру, а змішаний з дизпаливом - розмазується жирною плямою. Щоб це перевірити, просто крапніть трошки бензину на руку.
Як перевірити дизельне пальне
Запам'ятайте такі ознаки якісного дизельного пального:
- справжній дизель трохи темніший від соняшникової олії та має приємний масляний запах
- на дні дизелю не повинно бути ознак води чи піщинок
- паливо повинно бути маслянистим і жирним, якщо ні - воно сильно розбавлене бензином
Раніше ми розповідали, як можна економити на бензині та дизелі.
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