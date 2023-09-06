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АЗС в Киевской области продавала поддельный бензин. Как отличить фальсификат от "оригинала"

Украина, Среда 06 сентября 2023 08:25
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АЗС в Киевской области продавала поддельный бензин. Как отличить фальсификат от "оригинала" В Киевской области продавали фальсификат бензина (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

В Киевской области было обнаружено хранилище бензина с примесями химических веществ, а сам фальсификат продавали через сети подконтрольных АЗС. Общий объем испорченного бензина составил более 760 000 литров.

Об этом сообщают в Бюро экономической безопасности Украины.

Детали дела

Бензин и дизельное топливо хранили в резервуарах одной из нефтебаз в пригороде Киева.

Для того чтобы увеличить октановое число (условный показатель, характеризующий способность топлива обеспечить работу двигателя) и количество товара на нефтебазе в топливо добавляли различные химические жидкости, а затем реализовывали через подконтрольные АЗС.

АЗС в Киевской области продавала поддельный бензин. Как отличить фальсификат от &quot;оригинала&quot;АЗС в Киевской области продавала поддельный бензин. Как отличить фальсификат от &quot;оригинала&quot;

В Киевской области обнаружено хранилище бензина с примесями химических веществ (фото: БЭБ)

Все фальсифицированное топливо правоохранители изъяли. Его ориентировочная рыночная стоимость составляет 38 миллионов гривен.

На бензин и дизель наложен арест. Проводятся экспертные исследования.

Как отличить поддельный бензин от настоящего

  • По цвету

Если набрать бензин в прозрачную тару, его цвет должен быть только бледно-желтым. Исключение составляют сетевые заправки, на которых бензин подкрашивают специальными красителями для защиты от подделок.

  • По реакции марганцовки

Если вещество станет розового цвета, значит в бензине есть примеси воды.

  • По запаху

Если у бензина нет своего естественного характерного запаха, это подделка.

  • По реакции на коже

Чистый продукт сушит кожу, а смешанный с дизтопливом - размазывается жирным пятном. Чтобы это проверить, просто нанесите маленькую каплю бензина на руку.

Как проверить дизельное топливо

Запомните следующие признаки качественного дизельного горючего:

  • настоящий дизель немного темнее подсолнечного масла и имеет приятный масляный запах
  • на дне дизеля не должно быть признаков воды или песчинок
  • топливо должно быть маслянистым и жирным, если нет - оно сильно разбавлено бензином

Раньше мы рассказывали, как можно экономить на бензине и дизеле.

Читайте также, что будет с ценами на топливо в Украине до конца 2023 года.

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АЗС Бюро экономической безопасности