АЗС в Киевской области продавала поддельный бензин. Как отличить фальсификат от "оригинала"
В Киевской области было обнаружено хранилище бензина с примесями химических веществ, а сам фальсификат продавали через сети подконтрольных АЗС. Общий объем испорченного бензина составил более 760 000 литров.
Об этом сообщают в Бюро экономической безопасности Украины.
Детали дела
Бензин и дизельное топливо хранили в резервуарах одной из нефтебаз в пригороде Киева.
Для того чтобы увеличить октановое число (условный показатель, характеризующий способность топлива обеспечить работу двигателя) и количество товара на нефтебазе в топливо добавляли различные химические жидкости, а затем реализовывали через подконтрольные АЗС.
В Киевской области обнаружено хранилище бензина с примесями химических веществ (фото: БЭБ)
Все фальсифицированное топливо правоохранители изъяли. Его ориентировочная рыночная стоимость составляет 38 миллионов гривен.
На бензин и дизель наложен арест. Проводятся экспертные исследования.
Как отличить поддельный бензин от настоящего
- По цвету
Если набрать бензин в прозрачную тару, его цвет должен быть только бледно-желтым. Исключение составляют сетевые заправки, на которых бензин подкрашивают специальными красителями для защиты от подделок.
- По реакции марганцовки
Если вещество станет розового цвета, значит в бензине есть примеси воды.
- По запаху
Если у бензина нет своего естественного характерного запаха, это подделка.
- По реакции на коже
Чистый продукт сушит кожу, а смешанный с дизтопливом - размазывается жирным пятном. Чтобы это проверить, просто нанесите маленькую каплю бензина на руку.
Как проверить дизельное топливо
Запомните следующие признаки качественного дизельного горючего:
- настоящий дизель немного темнее подсолнечного масла и имеет приятный масляный запах
- на дне дизеля не должно быть признаков воды или песчинок
- топливо должно быть маслянистым и жирным, если нет - оно сильно разбавлено бензином
Раньше мы рассказывали, как можно экономить на бензине и дизеле.
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