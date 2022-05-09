На Азовстали оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с мамой: женщина осталась в "ДНР"

Отмечается, что женщина осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой ДНР. В Запорожье, куда эвакуировали мирных жителей, доехала только маленькая девочка.

Женщина, которая взяла Алису (фото: tsn.ua)

"До места назначения в Запорожье сегодня, в День Матери, доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно! Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", - написали в горсовете.

Напомним, что сама маленькая Алиса находилась два месяца на территории завода "Азовсталь". Она прошла холод и голод.

Отметим, что видео с Алисой из бункера "Азовстали" впервые появилось 17 апреля. Тогда выяснилось, что Алиса дочь военного медика из Мариуполя. С первых дней блокады города ребенок находился в укрытии, где расположен импровизированный госпиталь и где его мама оказывала помощь раненым военным.