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На Азовстали оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с мамой: женщина осталась в "ДНР"

Фото: На Азовстали 4-летнюю девочку разлучили с матерью (lv.sputniknews.ru)
Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе во время последней эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" российские оккупанты разлучили 4-летнюю девочку Алису с ее мамой.

Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

Отмечается, что женщина осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой ДНР. В Запорожье, куда эвакуировали мирных жителей, доехала только маленькая девочка.

Женщина, которая взяла Алису (фото: tsn.ua)

"До места назначения в Запорожье сегодня, в День Матери, доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно! Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", - написали в горсовете.

Напомним, что сама маленькая Алиса находилась два месяца на территории завода "Азовсталь". Она прошла холод и голод.

Отметим, что видео с Алисой из бункера "Азовстали" впервые появилось 17 апреля. Тогда выяснилось, что Алиса дочь военного медика из Мариуполя. С первых дней блокады города ребенок находился в укрытии, где расположен импровизированный госпиталь и где его мама оказывала помощь раненым военным.

Напомним, что в Мариуполе чудом спасли новорожденного под обстрелами.

Ранее мы писали о том, что военные хирурги спасли после обстрела ребенка и его собаку по кличке Ада.

А также рассказывали о том, что всплыли новые истории о зверствах россиян в Ирпене.

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Мариуполь