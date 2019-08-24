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В Азовском море нашли бутылку с "посланием из прошлого" (фото письма)

STYLERЖизнь    24.08.2019 - 16:25
В Азовском море нашли бутылку с "посланием из прошлого" (фото письма)
Фото: Бутылка с посланием (facebook.com/vylkanova)

Бутылка провела в Азовском море всего месяц, как ее нашли

На Азовском море отдыхающих ждал интересный сюрприз. Люди извлекли из моря пластиковую бутылку, в которой находилось бумажное послание. В письме девушка Кристина желала всем туристам прекрасного отдыха, а также предостерегала людей не ходить на лиман, так как он кишит комарами. Фотографию на своей странице в Facebook опубликовала Светлана Берестовская.

"Каждое лето мы живем у моря, но сегодня впервые в жизни нашли послание в бутылке. Дорогая девушка Кристина — спасибо за приветы и добрые пожелания! На лиман мы не ходим. Надеемся ваш отдых удался на славу", — написала Светлана.

В комментариях к посту женщина предположила, что бутылка с посланием приплыла или из Приморска, или из Кирилловки, так как ближе лиманов нет. Емкость с письмом провела в море всего месяц, так как письмо датировано 18 июля 2019 года.

В Азовском море нашли бутылку с &quot;посланием из прошлого&quot; (фото письма)В Азовском море нашли бутылку с &quot;посланием из прошлого&quot; (фото письма)В Азовском море нашли бутылку с &quot;посланием из прошлого&quot; (фото письма)Скриншот поста (facebook.com/vylkanova)

В комментариях пользователи отметили, что Светлана прикоснулась к прошлому.

  • Это очень круто! :) Ты прикоснулась к вечному движению моря, приносящему радость и послания, живущим на его берегу.
  • Мы конечно, рассчитывали на карту с указаниями где спрятан клад....ну ладно, приветы это тоже неплохо.В Азовском море нашли бутылку с &quot;посланием из прошлого&quot; (фото письма)Скриншот комментариев (facebook.com/vylkanova)

Как мы ранее писали, в Измаиле на берегу Дуная произошла трагедия. В водоеме утонул пятилетний мальчик, который пришел отдыхать на пляж без родителей.

Также мы сообщали, что на популярном курорте под Николаевом погиб дайвер, который нырял вместе с инструкторами около Кинбурнской косы возле Очакова.

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