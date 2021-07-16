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В Азовское море попало много краски: гибнет рыба, людям запретили купаться (фото)

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 16 июля 2021 18:38
В Азовское море попало много краски: гибнет рыба, людям запретили купаться (фото) Коллаж РБК-Украина: в Азовское море попала краска
Автор: Тетяна Самарук

В Азовское море в Мариуполе попала красная краска. Это произошло во время окрашивания обновленного пирса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный депутат Максим Бородин.

Так, вследствие этого на берег уже выбросило много мертвой рыбы. В частности на центральном пляже города запрещено купаться.

Как рассказал Бородин, коммунальщики красили пристань с помощью пистолета, который разбрызгивал краску в воду.

В Азовское море попало много краски: гибнет рыба, людям запретили купаться (фото)Фото: в Азовское море попала краска (Facebook.com/Владислав Шаповалов)

Также нашли банка краски, которая попала в Азовское море. В частности, на банке обнаружили предупреждение, что она опасна для водоемов. На берег уже выбросило мертвого малька бычка.

Как пишет ресурс "0629", руководитель управления по вопросам экологии Ваагн Мнацаканян рассказал, что найдет, который активно убирает пятна нефти. Кроме того, он может быстро растворить краску, чтобы избежать экологической катастрофы в Азовском море.

В Азовское море попало много краски: гибнет рыба, людям запретили купаться (фото)

В Азовское море попало много краски: гибнет рыба, людям запретили купаться (фото)В Азовское море попало много краски: гибнет рыба, людям запретили купаться (фото)В Азовское море попало много краски: гибнет рыба, людям запретили купаться (фото)В Азовское море попало много краски: гибнет рыба, людям запретили купаться (фото)В Азовское море попало много краски: гибнет рыба, людям запретили купаться (фото)Фото: в Азовское море попала краска (0629.com)

В комментариях пользователи пишут, что необходимо найти виновных и наказать.

  • Я думаю, что в этот момент просто никто не думал, куда оно там летит. Человеческий фактор;
  • Какой ужас!;
  • Штраф наложить немалый "окровянили" море подонки. Иск на экоинспекцию, если не будет штрафа. Чтобы никто не откупился.

Ранее мы сообщали, что на украинских курортах нашествие медуз.

Также на украинском курорте туристку травмировал скат, которого она спасла от чайки.

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Азовское море
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