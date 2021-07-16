В Азовське море потрапило багато фарби: гине риба, людям заборонили купатися (фото)

У Азовське море в Маріуполі потрапила червона фарба. Це відбулося під час фарбування оновленого пірса.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив місцевий депутат Максим Бородін.

Так, внаслідок цього на берег вже викинуло багато мертвої риби. Зокрема на центральному пляжі міста заборонено купатися.

Як розповів Бородін, комунальники фарбували пристань за допомогою пістолета, який розбризкував фарбу у воду.

Фото: в Азовське море потрапила фарба (Facebook.com/Владислав Шаповалов)

Також знайшли банку він фарби, яка потрапила в Азовське море. Зокрема, на банці виявили попередження, що вона небезпечна для водойм. На берег вже викинуло мертвого малька бичка.

Як пише ресурс "0629", керівник управління з питань екології Ваагн Мнацаканян розповів, що знайде, який активно прибирає плями нафти. Окрім того, він може швидко розчинити фарбу, щоб уникнути екологічної катастрофи в Азовському морі.

Фото: в Азовське море потрапила фарба (0629.com)

У коментарях користувачі пишуть, що необхідно знайти винних і покарати.