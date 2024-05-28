Азовське море відійшло від берега на 100 метрів: на відео показали аномалію

Причини аномалії

За словами Андрющенка, така ж ситуація спостерігається і в російському місті Таганрог. Причини наразі - невідомі.

"Дивне явище на Азовському морі. Море відійшло від берегу на рекордну відстань. Сотні метрів. В Маріуполі на Лівобережжі. Далі в Таганрозі. Причини поки незрозумілі, але точно аномальні", - повідомив він.

Дивіться на відео, як зараз виглядає море в Маріуполі.

Для довідки

Після трьох місяців боїв у травні 2022 року російські війська окупували Маріуполь. Це вже друга окупація, яку місто зазнало за останні 10 років. Вперше російські гібридні сили захопили Маріуполь навесні 2014 року.

За різними даними, у місті загинули тисячі мирних жителів. Українська влада каже про понад 20 тисяч загиблих. Втім справжня кількість жертв може бути набагато більшою.