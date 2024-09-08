Азот, калій або фосфор? Повна інструкція, як вносити добрива восени

Після збору останнього врожаю робота не закінчується. Восени необхідно вже готувати ґрунт до наступного сезону. Які добрива варто вносити восени, навіщо і як це робити?
РБК-Україна (проект Styler) детально пояснює, які осінні добрива грають важливу роль у підготовці ґрунту до нового сезону.
Осіннє внесення добрив забезпечує рослини необхідними поживними речовинами, які сприяють їх активному розвитку та високій врожайності. Деякі добрива допомагають створити запас живлення на зиму, що підвищує стійкість до морозів і прискорює проростання навесні.
Ось кілька причин, чому добрива варто вносити саме восени:
Перед тим як розпочинати внесення добрив восени, варто виконати кілька підготовчих процедур:
Азотні добрива
Азот відповідає за обмінні процеси в рослинах і необхідний для активного росту. Восени використовують:
Фосфорні добрива
Фосфор покращує стійкість рослин до морозів і збільшує вміст білків та цукрів у плодах. Восени популярні:
Калійні добрива
Калій підвищує стійкість рослин до морозів та покращує якість плодів. Восени використовують:
Органічні добрива
До цієї категорії належать гній, перегній, компост. Вони покращують структуру ґрунту та збільшують його родючість. Використовуючи їх, ви підвищите врожайність, стійкість до морозів та загальний стан рослин.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання This Old House, Spruce, Lifehacker, Bob Vila.