Азот, калій або фосфор? Повна інструкція, як вносити добрива восени

Чому важливо вносити добрива восени?

Осіннє внесення добрив забезпечує рослини необхідними поживними речовинами, які сприяють їх активному розвитку та високій врожайності. Деякі добрива допомагають створити запас живлення на зиму, що підвищує стійкість до морозів і прискорює проростання навесні.

Ось кілька причин, чому добрива варто вносити саме восени:

Підвищений рівень вологи восени сприяє кращому розчиненню добрив і взаємодії з ґрунтом.

Восени ґрунт ще теплий, що дозволяє корисним мікроорганізмам швидше засвоювати поживні речовини.

У шкідливих компонентах добрив є час випаруватися або вимитися до весни.

Які підготовчі заходи необхідно виконати перед внесенням добрив?

Перед тим як розпочинати внесення добрив восени, варто виконати кілька підготовчих процедур:

Прибрати листя, гілки та інші органічні відходи з ділянки.

Висадити холодостійкі однорічні культури.

Обрізати та пересадити кущі.

Підготувати укриття для делікатних рослин.

Мульчувати ґрунт для його захисту від промерзання.

Можна використати як хімічні добрива, так і органічні (фото: Pixabay.com)

Список добрив для осені

Азотні добрива

Азот відповідає за обмінні процеси в рослинах і необхідний для активного росту. Восени використовують:

Аміачна селітра - добре засвоюється навіть у мерзлій землі, забезпечує рослинам достатнє живлення для перенесення морозів. Не змішується з суперфосфатами, поташем та вапном.

- добре засвоюється навіть у мерзлій землі, забезпечує рослинам достатнє живлення для перенесення морозів. Не змішується з суперфосфатами, поташем та вапном. Сульфат амонію - містить азот і сірку, що сприяє підвищенню врожайності. Не застосовується на кислих ґрунтах.

Фосфорні добрива

Фосфор покращує стійкість рослин до морозів і збільшує вміст білків та цукрів у плодах. Восени популярні:

Фосфоритне борошно - підвищує родючість кислих ґрунтів, нейтралізує їхню кислотність. Використовується для нейтралізації негативів на кислих ґрунтах.

- підвищує родючість кислих ґрунтів, нейтралізує їхню кислотність. Використовується для нейтралізації негативів на кислих ґрунтах. Суперфосфат - сприяє розвитку кореневої системи і підвищенню врожайності, ефективний у поєднанні з перегноєм.

Калійні добрива

Калій підвищує стійкість рослин до морозів та покращує якість плодів. Восени використовують:

Сульфат калію - підвищує якість плодів, сприяє збереженню врожаю. Використовується на нейтральних або лужних ґрунтах.

- підвищує якість плодів, сприяє збереженню врожаю. Використовується на нейтральних або лужних ґрунтах. Калимагнезія - вона особливо корисна на піщаних ґрунтах із дефіцитом магнію. Збагачує ґрунт калієм та магнієм.

Органічні добрива

До цієї категорії належать гній, перегній, компост. Вони покращують структуру ґрунту та збільшують його родючість. Використовуючи їх, ви підвищите врожайність, стійкість до морозів та загальний стан рослин.