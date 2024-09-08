Азот, калий или фосфор? Полная инструкция, как вносить удобрения осенью

После сбора последнего урожая работа не заканчивается. Осенью необходимо уже готовить почву к следующему сезону. Какие удобрения следует вносить осенью, зачем и как это делать?
РБК-Украина (проект Styler) подробно объясняет, какие осенние удобрения играют важную роль в подготовке почвы к новому сезону.
Осеннее внесение удобрений обеспечивает растения необходимыми питательными веществами, способствующими их активному развитию и высокой урожайности. Некоторые удобрения помогают создать запас питания на зиму, что повышает устойчивость к морозам и ускоряет прорастание весной.
Вот несколько причин, почему удобрения следует вносить именно осенью:
Перед тем как приступить к внесению удобрений осенью, следует выполнить несколько подготовительных процедур:
Азотные удобрения
Азот отвечает за обменные процессы в растениях и необходим для активного роста. Осенью используют:
Фосфорные удобрения
Фосфор улучшает устойчивость растений к морозам и увеличивает содержание белков и сахаров в плодах. Осенью популярны:
Калийные удобрения
Калий повышает устойчивость растений к морозам и улучшает качество плодов. Осенью используют:
Органические удобрения
К этой категории относятся навоз, перегной, компост. Они улучшают структуру почвы и увеличивают ее плодородие. Используя их, вы повысите урожайность, устойчивость к морозам и общее состояние растений.
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При написании материала использовались следующие источники: издание This Old House, Spruce, Lifehacker, Bob Vila.