Аж стыдно: Притула обратился к нардепам

Сергей Притула обратился к народным депутатам Верховной Рады 9 созыва с важным советом. Об этом известный шоумен, телеведущий и член партии Святослава Вакарчука "Голос" написал у себя на странице в Facebook 29 августа.

"Сегодня состоялось (и, по состоянию на написание статьи, еще продолжается) первое заседание ВРУ нового созыва. Желаю всем депутатам вдохновения в труде на благо украинского народа!" - написал Притула и посоветовал парламентариям "немного "ныкать" телефоны под стол, потому что аж стыдно".

Больше всего Сергей поздравляет коллег из партии "Голос", которые 29 августа приняли присягу народного депутата.

"Наша фракция маленькая, но амбициозная. И, главное, профессиональная. Так же, как наши партийцы не чурались идти к избирателю в предвыборный период, так и после избрания законотворцами они остаются открытыми к диалогу с гражданами", - отметил Притула.

Кроме того, учитывая то, что соцсети за последние несколько лет стали существенным и оперативным коммуникатором, Притула обнародовал полный перечень депутатов "Голоса" и их контактов в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Ранее мы писали о том, что Притула высказался о выборах в Раду и оценил результаты для "Голоса".