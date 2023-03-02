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Автовинахідник продає унікальний позашляховик-гігант, щоб допомогти ЗСУ (відео)

Фото: (скриншот із відео facebook.com/fainemisto.tv)
Автор: Володимир Костирін

Автомайстер і винахідник зі Збаража Юрій Кордупель створив унікальний позашляховик на базі вантажівки ГАЗ-66 з мотором від "Mercedes", і машина-гігант отримала назву "Україна". Наразі конструктор вирішив продати своє творіння, щоб допомогти бійцям на фронті.

Про це передає "Файне місто".

Ось які характеристики автівки

Машина виготовлена на базі середньотоннажного вантажного автомобіля підвищеної прохідності з колісною формулою 4×4 ГАЗ-66: рама, мости, елементи кабіни. Двигун - Mercedes-Benz 4.2 дизель.

Все інше розробляли та підбирали, а салон йому допомагав робити батько. Кордупель розповів про наявність склопідйомників, про камери переднього та заднього виду.

Робив автомобіль чоловік майже три роки. Важить позашляховик 4,5 тонни, салон розрахований на сімох людей. Як пальне пан Юрій використовує солярку.

"Мотор тут надійний і економний. Сили вистачає. Була ситуація, коли зимою витягував карету швидкої допомоги зі снігу. Їздили в Карпати до водоспаду Гук, теж все було засипано снігом, але ми проїхали. Вона проїде будь-куди, адже це є всюдихід", - описує він прохідність транспорту.

Майстер також зазначає, що це авто "для комфорту". І якби не повномасштабне вторгнення РФ, то свій винахід і не подумав продавати.

Ось такий позашляховик "Україна" змайстрував Юрій Кордупель зі Збаража (фото: fainemisto.tv)

Продаж та допомога військовим

Оцінив унікальний позашляховик власної розробки Кордупель у 50 тисяч доларів, а собівартість машини складає 26 тисяч.

Чоловік на кошти від продажу авто хоче допомогти товаришам купити 3 джипи на армію.

"Тому, що в мене товариші, які зі мною працювали, пішли до ЗСУ. Я обіцяв їм купити авто, коли продам це, щоб їм допомогти... Чесно скажу, мені не шкода грошей - це піде на тих хлопців, що я їх знаю, їм треба. У нас є конкретно люди, яким потрібно допомогти. Все заради них, адже це всього лиш залізо, а там хлопці", - сказав майстер.

Пан Юрій захоплюється автомобілями з дитинства, і свій перший триколісний транспорт змайстрував, навчаючись у школі у 7 класі.

До майстра звертаються для ремонту та консультацій, чоловік також веде свій YouTube-канал та сторінку в TikTok, де ділиться інформацією для автолюбителів.

Додамо, що пан Юрій допомагає захисникам України не вперше. Так, раніше з колегами він розробив та виготовив перший у світі причіп до зенітної установки. Винахідник розповів, що з нього віддали на фронт двигун, колеса та запчастини.

Відео: автовинахідник зі Збаража продає унікальний позашляховик "Україна", щоб допомогти воїнам ЗСУ на фронті

Раніше ми писали, що український майстер створив неймовірний "автомобіль-стелс" для залякування ворогів.

Нагадаємо також, що наприкінці 2021 року український дизайнер McLaren представив проект електромобіля, натхненний Ан-225 "Мрія".

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