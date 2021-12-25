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Украинский дизайнер McLaren представил проект электромобиля, вдохновленный Ан-225 "Мрия"

Новина українською →
Суббота 25 декабря 2021 10:15
Украинский дизайнер McLaren представил проект электромобиля, вдохновленный Ан-225 "Мрия"
Автор: Вадим Добровольский

Украинский дизайнер McLaren представил концептуальный проект отечественного электромобиля преимум-класса. Концепция получила название KRAINA 225 в честь легендарного самолете Ан-225 "Мрія".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Максима Шкиндера.

Украинский автомобильный дизайнер Максим Шкиндер, ныне работающий в команде известного британского автопроизводителя McLaren, представил свое видение того, какмим мог бы быть отечественный электромобиль премиум-класса. Проект получил патриотическое название KRAINA 225.

Украинский дизайнер McLaren представил проект электромобиля, вдохновленный Ан-225 &quot;Мрия&quot;

"Идеология KRAINA 225 заключалась в том, чтобы объединиться как группа единомышленников в попытке создать украинский электромобиль с конкурентоспособным дизайном, берущий вдохновение в местном промышленном наследии, таком как самолеты Антонова и Государственное космическое агентство Украины в Днепре", - отмечает идеолог проекта Максим Шкиндер..

Украинский дизайнер McLaren представил проект электромобиля, вдохновленный Ан-225 &quot;Мрия&quot;

Источником вдохновения при разработке дизайна стал могучий транспортный самолет Ан-225 "Мрия", известный во всем мире. "Наша цель состояла в том, чтобы создать что-то близкое к его значимости и уникальности, в первую очередь по визуальному эффекту", - отмечается на сайте проекта..

Украинский дизайнер McLaren представил проект электромобиля, вдохновленный Ан-225 &quot;Мрия&quot;

KRAINA 225 - это четырехместный двухдверный электромобиль длиной около 5 м. Главные особенности дизайна - стремительный ниспадающий силуэт, делающий машину похожей на купе, огромная стеклянная крыша, видеокамеры вместо зеркал заднего вида, убирающиеся ручки дверей.

Вместе с Максимом над экстерьером концептуального электромобиля работал дизайнер Антон Николаев, а всего команда проекта насчитывает пять человек.

Украинский дизайнер McLaren представил проект электромобиля, вдохновленный Ан-225 &quot;Мрия&quot;

Каких-либо технических характеристик авторы не обнародовали, ведь на данный момент электромобиль KRAINA 225 реализован в виде 3D-рендеров, о серийном производстве речи не идет. При этом нельзя исключать того, что машина материализуется в металле и пластике в виде единичного концепта.

Напомним, корпорация "Эталон" готовится в 2022 году начать выпуск абсолютно нового автобуса.

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