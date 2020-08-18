Автор песен Пугачевой выпрыгнул из окна: детали трагедии

Известный российский поэт песенник и автор песен Аллы Пугачевой Борис Пастернак (настоящая фамилия Пургалин) совершил самоубийство. Его тело найдено возле одной из больниц Москвы. 84-летний поэт выпрыгнул из окна палаты.

Как сообщает "МК", тело 84-летнего Пургалина нашли около 6.45 часов утра 18 августа на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре. Там пожилой мужчина находился на лечении. Палата, в которой лежал Пургалин, была на 8-м этаже, труп был обнаружен на улице.

Сейчас полиция ведет расследования причин смерти российского песенника.

Борис Пургалин погиб в Москве (фото: km.ru)

Борис Пургалин – автор популярного телешоу "Бенефис", автор текстов песен к фильму "Только в мюзик-холле". Сотрудничал с Владимиром Пресняковым, Анатолием Кальварским и другими композиторами.

Он написал очень много песен примадонне Алле Пугачевой. Также Пургалин был автором сценариев телевизионных "Голубых огоньков".

Борис Пургалин приходится родственником знаменитому поэту Борису Пастернаку, и, работая в музыкальной редакции на телевидении, был вынужден взять псевдоним Пургалин, чтобы их не путали.

Как мы ранее писали, в Черновцах россиянин совершил зверское убийство.