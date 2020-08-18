Автор пісень Пугачової вистрибнув з вікна: деталі трагедії

Відомий російський поет пісняр і автор пісень Алли Пугачової Борис Пастернак (справжнє прізвище Пургалін) наклав на себе руки. Його тіло знайдено біля однієї з лікарень Москви. 84-річний поет вистрибнув з вікна палати.

Як повідомляє "МК", тіло 84-річного Пургаліна знайшли близько 6.45 години ранку 18 серпня на території Федерального науково-клінічного центру ФМБА на Горіховому бульварі. Там літній чоловік перебував на лікуванні. Палата, в якій лежав Пургалін, була на 8-му поверсі, труп був виявлений на вулиці.

Зараз поліція веде розслідування причин смерті російського пісняра.

Борис Пургалін помер у Москві (фото: km.ru)

Борис Пургалін - автор популярного телешоу "Бенефіс", автор текстів пісень до фільму "Тільки в мюзик-холі". Співпрацював з Володимиром Пресняковим, Анатолієм Кальварським і іншими композиторами. Він написав дуже багато пісень примадонні Аллі Пугачовій.

Також Пургалін був автором сценаріїв телевізійних "Блакитних вогників". Борис Пургалін доводиться родичем знаменитому поетові Борису Пастернаку, і, працюючи в музичній редакції на телебаченні, був змушений взяти псевдонім Пургалін, щоб їх не плутали.

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