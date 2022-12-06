Автомобільний акумулятор небезпечно використовувати вдома: яку техніку не можна підключати

Яка небезпека

Зараз а втомобільний акумулятор став доволі популярним. Він набагато дешевший, ніж газовий чи дизельний генератор.

Однак під’єднувати та заряджати від нього можна не все підряд.

За словами експерта, є багато недоліків використання автомобільного акумулятора, якщо ви хочете поставити його вдома.

Мало хто знає, але він становить реальну шкоду для здоров’я в умовах квартири. Зокрема, з нього виділяється водень у процесі зарядки. Якщо ви хочете ввімкнути через акумулятор телефон, то краще винести його на балкон.

До того ж у будинку через акумулятор може статися вибух, якщо водень і кисень будуть виділятися за наявності іскри.

Чому не можна підключати техніку до акумулятора

Зокрема, є низка причин, через які не потрібно підключати техніку до такого джерела струму:

Невідповідний струм;

Акумулятор від автомобіля після першого розряду втрачає якість роботи;

Може витекти електроліт - він рідкий. Якщо поставити акумулятор у квартирі або на балконі, то його потрібно захистити від механічних пошкоджень;

Від нього не можна живити більшість побутової техніки;

Від автомобільного акумулятора можна заряджати:

ноутбук;

павербанк;

мобільний телефон;

підключати телевізор;

лампи.

Під'єднати пристрої до акумулятора вдасться, якщо є перетворювач напруги (інвертор). Його необхідно приєднати до акумулятора, а вже самі пристрої - до інвертора.

Важливо, що категорично заборонено під'єднувати: газовий котел, холодильник, мікрохвильовку, пральну машинку, духову піч та іншу чутливу техніку.

Для заряду цих пристроїв не вистачить пускової потужності. До того ж інвертор, який приєднаний до акумулятора при подачі енергії до холодильника подає неправильну, не чисту синусоїду (форму напруги).

Тому техніка може пошкодитись або "згоріти".