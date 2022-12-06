Автомобильный аккумулятор опасно использовать дома: какую технику нельзя подключать

Какая опасность

Сейчас автомобильный аккумулятор стал довольно популярным. Он намного дешевле, чем газовый или дизельный генератор.

Однако подключать и подзаряжать от него можно не все подряд.

По словам эксперта, есть множество недостатков использования автомобильного аккумулятора, если вы хотите поставить его дома.

Мало кто знает, но он представляет реальный вред для здоровья в условиях квартиры. В частности, из него выделяется водород в процессе зарядки. Если вы хотите включить телефон через аккумулятор, то лучше вынести его на балкон.

К тому же в доме из-за аккумулятора может произойти взрыв, если водород и кислород будут выделяться при наличии искры.

Почему нельзя подключать технику к аккумулятору

В частности, есть ряд причин, по которым не нужно подключать технику к такому источнику тока:

Неподходящий ток;

Аккумулятор от автомобиля после первого разряда теряет качество работы;

Может вытекать электролит - он редкий. Если поставить аккумулятор в квартире или балконе, то его нужно защитить от механических повреждений;

От него нельзя питать большую часть бытовой техники;

От автомобильного аккумулятора можно заряжать:

ноутбук;

повербанк;

мобильный телефон;

подключать телевизор;

лампы.

Подключить устройства к аккумулятору удастся, если имеется преобразователь напряжения (инвертор). Его необходимо подсоединить к аккумулятору, а уже сами устройства - к инвертору.

Важно, что категорически запрещено подключать газовый котел, холодильник, микроволновку, стиральную машинку, духовую печь и другую чувствительную технику.

Для заряда этих устройств не хватит пусковой мощности. К тому же инвертор, подсоединенный к аккумулятору при подаче энергии в холодильник, подает неправильную, не чистую синусоиду (форму напряжения).

Поэтому техника может повредиться или сгореть.