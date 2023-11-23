Автомобілістам розповіли, як швидко загальмувати в ожеледь: це важливо знати

Як потрібно діяти

У сучасних автомобілях передбачена система антиблокування гальм (АБС). Вона реагує на момент блокування коліс під час гальмування. Але навіть попри такий стримувальний фактор загальна продуктивність гальмування залежить від стану дороги насамперед.

У такому разі підтримувати зчеплення з дорогою за допомогою відповідних шин (літніх чи зимових) дуже важливо, особливо в зимовий період, коли можлива ожеледиця.

Автомобілістам, навіть із великим водійським досвідом, не радять відключати АБС. Краще звернути увагу на гальмування двигуном, зберігаючи запалювання та передачу.

Для цього вам потрібно скинути паливо, витиснути зчеплення, увімкнути нижчу передачу та увімкнути зчеплення. Так ви створите ефективну гальмівну силу, яка не поступається встановленим гальмам.

Методику гальмування двигуном краще використовувати на слизькій дорозі, адже заблоковане колесо може втратити керованість. А під час маневрування на ожеледиці завжди будьте обережними, щоб не втратити контроль.

Якщо вам потрібно їхати по снігу, то краще робіть це без різких зупинок і перемикання передач.