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Автомобиль за 1500 долларов в Украине: что можно приобрести за эти деньги

Автор: Анна Шиканова

На сумму в полторы тысячи долларов в Украине действительно можно купить автомобиль. Однако покупателю стоит приготовиться к тому, что это будет очень старая иномарка или машина отечественного производства.

Какой автомобиль можно купить в Украине за 1500 долларов – читайте ниже.

Самый оптимальный вариант – это иномарки выпуска начала 90-х годов. Некоторые бюджетные модели начала 2000-х годов тоже можно найти за эту сумму.

Стоит помнить о том, что это будут автомобили с большим пробегом и вероятно – после серьезных ремонтов. Большинство из них - с механической коробкой передач.

Однако старые модели хороши тем, что срок их живучести намного больше, чем у многих более новых автомобилей.

Также можно присмотреться к отечественным автомобилям. ВАЗ можно купить от 1300 долларов и это будет машина в хорошем состоянии.

В объявлениях владельцы часто указывают – гаражное состояние. Это значит, что эксплуатация автомобиля была не очень большая, его состояние регулярно проверяли и пробег у такой машины – небольшой.

Что можно купить в Украине на сумму до 1500 долларов:

  • ВАЗ 2104 – ВАЗ 2109
  • Таврия
  • ЗАЗ Славута
  • Mazda 323 или 626 1990 -1998 года выпуска
  • Honda Accord
  • Honda Civic
  • ZAZ Sens
  • Daewoo Nexia
  • Chery Amulet
  • Hyunday Pony
  • Opel Astra
  • Opel Vectra A
  • Volvo 440
  • Ford Escort
  • Ford Fiesta
  • Volkswagen Passat B2, B3
  • Mitsubishi Galant

Напомним, ранее мы писали о том, от покупки какого автомобиля стоит сразу же отказаться.

А также мы рассказывали о том, что названы самые дешевые новые авто, которые можно купить в Украине.

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