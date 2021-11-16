Автомобіль за 1500 доларів в Україні: що можна придбати за ці гроші

Найоптимальніший варіант - це іномарки випуску початку 90-х років. Деякі бюджетні моделі початку 2000-х років теж можна знайти за цю суму.

Варто пам'ятати про те, що це будуть автомобілі з великим пробігом і ймовірно – після серйозних ремонтів. Більшість з них - з механічною коробкою передач.

Однак старі моделі хороші тим, що термін їх живучості набагато більше, ніж у багатьох новіших автомобілів.

Також можна придивитися до вітчизняних автомобілів. ВАЗ можна купити від 1300 доларів і це буде машина в хорошому стані.

В оголошеннях власники часто вказують - гаражний стан. Це означає, що експлуатація автомобіля була не дуже велика, його стан регулярно перевіряли та пробіг у такої машини – невеликий.

Що можна купити в Україні на суму до 1500 доларів: