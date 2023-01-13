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Автомат или механика: кардиолог назвала лучший тонометр для измерения давления

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Пятница 13 января 2023 16:03
Автомат или механика: кардиолог назвала лучший тонометр для измерения давления Какой тонометр лучше (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Тонометры для измерения давления бывают трех видов: механические, автоматические или полуавтоматические. Каждый имеет свою специфику и особенности, но какой из них лучше?

Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Федов

Автомат или механика, что выбрать?

Кардиолог, для домашних измерений, рекомендует пациентам автоматический или полуавтоматический тонометр. Врач уверяет, что гаджетам такого типа вполне можно доверять. К тому же они более просты в использовании.

Ведь некорректные показатели может давать как механика, так и автомат, когда вы измеряете давление неправильно.

Когда тонометр может "лгать"?

Некорректные показатели могут возникать при:

  • наложении манжеты по одежде,
  • треморе (дрожании) конечности,
  • употреблении крепкого кофе, чая,
  • курении накануне,
  • разговоре,
  • наполненном мочевом пузыре,
  • недостаточном отдыхе перед измерением.

Важные моменты

При выборе модели следует проконтролировать соответствие размера манжеты к объему вашего плеча.

А вот модели "на запястье" рекомендуется использовать в качестве варианта для путешествий.

В чем существенная разница между тонометрами

В механических тонометрах используется манжета для предплечья, воздух нагнетается вручную с помощью груши и клапана, а результат выводится на манометр. При этом слушать пульс вам нужно будет на слух с помощью фонендоскопа.

В автоматических тонометрах процесс измерения давления исключает какие-либо движения человека, кроме выбора необходимых функций, поскольку воздух нагнетается с помощью электрического компрессора, а результат выводится на электронный циферблат.

Полуавтоматические тонометры – это нечто среднее между механическими и автоматическими, где используется ручная груша для закачки воздуха, а результат обрабатывается и выводится на дисплей.

Главные ошибки при измерении давления:

  • Манжета слишком большая или неправильно зафиксирована (слишком свободно или поверх одежды)
  • Не было выдержано 5 минут покоя перед измерением
  • Разговор при измерении
  • Употребление кофе, крепкого чая, алкоголя, курение перед процедурой
  • Неправильная поза - нога за ногу тоже влияет на точность показателей
  • Не выдержан перерыв 2-3 минуты между замерами. Пауза необходима, чтобы сосуды восстановились
  • Полный мочевой пузырь может повысить показатели

Если у вас есть сомнения по поводу исправности тонометра, гаджет можно проверить на приеме у кардиолога.

Ранее мы писали, какие популярные лекарства могут привести к повышению давления.

Читайте также, почему "рабочего давления" не существует, и какое давление можно считать нормальным.

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