Автохамы зверски избили спасателя: детали инцидента в Киеве (фото)

В Киеве неизвестные избили спасателя (Фото: коллаж РБК-Украина)

Спасатель КАРС остановил мужчин, которые мчали по тротуару. Сеть негодует

В Киеве неизвестные жестоко избили заместителя командира КАРС "Киевская служба спасения" с оперативно-спасательной работы Максима Крыжановского. Спасатель сделал замечание автохамам, которые мчались по тротуару, объезжая пробку на дороге. После этого четыре мужчин вышли из авто и избили его до бессознательного состояния, рассказал начальник управления по ЧС КГГА Роман Ткачук в своем Facebook.

Также он опубликовал в сети фото пострадавшего.

В Киеве неизвестные избили спасателя Максима Крыжановского (Фото: facebook.com)

Отмечается, что теперь Крыжановскому, который работает спасателем более 18 лет, предстоит масштабное обследование у врачей, длительное лечение и востановление.

"Ехали по тротуару. Где ходят дети. Максим задержал этих горе-водителей, пытаясь привести их в чувство и напомнить, что они не центр вселенной и вокруг также живут люди. Вот регистрационный номер первого автомобиля, с которого все началось: АА 8007 ТР, марки Nissan Juke (на фото ниже можно увидеть его во всей красе)", - написал Ткачук.

Спасателя Максима Крыжановского избили за замечание автохатам, которые ехали по тротуару (Фото: facebook.com)

Он добавил, что инцидент произошел в столице 23 августа.

"Объясните мне, адекватному человеку, который видел много в своей жизни, как можно вчетвером избивать одного? Только за то, что он напомнил им, кто они есть на самом деле?...

Моему гневу нет предела... Но и моей грусти нет предела. Как можно поднять руку на спасателя? На человека, который жертвует собой ради других, идет в ад ради того, чтобы спасти другого? Да, это риторический вопрос. От себя лично хочу сказать, что я приложу максимум усилий, чтобы виновные были наказаны", - говорится в публикации.

Максим Крыжановский работает спасателем в Киеве более 18 лет (Фото: facebook.com)

Супруга Максима Крыжановского Елена в комментариях опубликовала видео, на котором видно, как авто едет по тротуару, останавливается перед кем-то и сигналит. Затем запись обрывается.

Скрин комментариев

Пользователи сети горячо возмущаются из-за подобного происшествия и действий автохамов и хулиганов, а Максиму желаю скорейшего выздоровления.

Такое быдло, извиняюсь за мой французский, ему все пофиг, что на тротуаре ходят люди и дети, это с той серии "раздайся море го*но плывет"! Такое простите го*но и быдло должно быть наказано! А то оно считает, что ему все дозволено! Репост - страна должна знать своих го*но-героев.

Скорейшего выздоровления. Обочечникам и гвоздя и жезла...

А что же мужики, которые были в машинах, стоящие в пробке? Снимали на телефоны?

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве молодому парню перерезали горло и выбросили из машины.

А также писали о том, что преподаватель физкультуры избил коллегу прямо на глазах у детей.