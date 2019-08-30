Автохамы по-звірячому побили рятувальника: деталі інциденту в Києві (фото)

У Києві невідомі побили рятувальника (Фото: колаж РБК-Україна)

Рятувальник КАРС зупинив чоловіків, які мчали по тротуару. Мережа обурюється

У Києві невідомі жорстоко побили заступника командира КАРС "Київська служба порятунку" з оперативно-рятувальної роботи Максима Крижанівського. Рятувальник зробив зауваження автохамам, які мчали по тротуару, об'їжджаючи пробку на дорозі. Після цього чотири чоловіків вийшли з авто і побили його до втрати свідомості, розповів начальник управління по НС КМДА Роман Ткачук у своєму Facebook.

Також він опублікував в мережі фото потерпілого.

У Києві невідомі побили рятувальника Максима Крижанівського (Фото: facebook.com)

Зазначається, що тепер Крижанівського, який працює рятувальником більше 18 років, очікує масштабне обстеження у лікарів, тривале лікування і відновлення.

"Їхали тротуаром. Де ходять діти. Максим затримав цих горе-водіїв, намагаючись привести їх до тями і нагадати, що вони не центр всесвіту і навколо також живуть люди. Ось реєстраційний номер першого автомобіля, з якого все почалося: АА 8007 ТР, марки Nissan Juke (на фото нижче можна побачити його у всій красі)", - написав Ткачук.

Рятувальника Максима Крижанівського побили за зауваження автохатам, які їхали по тротуару (Фото: facebook.com)

Він додав, що інцидент стався в столиці 23 серпня.

"Поясніть мені, адекватній людині, яка бачила багато у своєму житті, як можна вчотирьох бити одного? Тільки за те, що він нагадав їм, хто вони є насправді?...

Моєму гніву немає межі... Але і моєму суму немає межі. Як можна підняти руку на рятувальника? На людину, яка жертвує собою заради інших, йде в пекло заради того, щоб врятувати іншого? Так, це риторичне питання. Від себе особисто хочу сказати, що я докладу максимум зусиль, щоб винні були покарані", - йдеться у публікації.

Максим Крижанівський працює рятувальником у Києві більше 18 років (Фото: facebook.com)

Дружина Максима Крижанівського Олена в коментарях опублікувала відео, на якому видно, як авто їде по тротуару, зупиняється перед кимось і сигналить. Потім запис обривається.

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Користувачі мережі гаряче обурюються через подібні події та дії автохамов і хуліганів, а Максиму бажаю якнайшвидшого одужання.

Таке бидло, перепрошую за мій французький, йому все пофіг, що на тротуарі ходять люди і діти, це з тієї серії "розійдись море ла*на пливе"! Таке вибачте ла*но бидло має бути покаране! А то воно вважає, що йому все дозволено! Репост - країна повинна знати своїх ла*но-героїв.

Якнайшвидшого одужання. Обочечникам і цвяха і жезла...

А що ж чоловіки, які були в машинах, що стоять у пробці? Знімали на телефони?

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Як повідомлялося раніше, нещодавно у Києві молодому хлопцеві перерізали горло і викинули з машини.

А також писали про те, що викладач фізкультури побив колегу прямо на очах у дітей.