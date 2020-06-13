Автофиксация нарушений ПДД: украинцам объяснили, как не получить штраф по ошибке

В Украине штрафы за нарушение ПДД, которые зафиксировали камеры автоматической фиксации, могут прислать сразу владельцу транспортного средства, а не водителю. Что делать, чтобы "письмо счастья" адресовали именно нарушителю, рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Правоохранитель отметил, что нужно зарегистрировать надлежащего пользователя автотранспорта, и сделать это можно через интернет. Об этом Билошицкий написал в своем Facebook.

"Надлежащий пользователь - это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, который ему не принадлежит", - объяснил он.

В Электронном кабинете водителя есть бесплатная услуга "Управление надлежащим пользователем". Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги".

Как назначить надлежащего пользователя онлайн

Заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, желающее стать должным пользователем. Для этого необходимо:

1. Авторизироваться в Е-кабинете водителя с помощью квалифицированного электронной подписи (КЭП, ранее ЭЦП), BankID или MobileID.

2. Выбрать из списка услугу "Управление надлежащим пользователем".

3. Ввести VIN-код автомобиля, для которого лицо хочет стать должным пользователем. Система выдаст деперсонифицированную информацию об автомобиле, не о его владельца.

4. Выбрать основание для надлежащего пользования:

договоренность с владельцем

доверенность на право пользования ТС

договор аренды, найма или займа

договор финансового или оперативного лизинга.

5. Ввести e-mail и телефон владельца авто.

6. Проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, является основанием для надлежащего пользования.

7. Подписать созданную заявку с помощью квалифицированного электронной подписи.

"После чего владелец получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление. Для успешного завершения процедуры владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение", - рассказал Билошицкий.

Он добавил, что если основанием для назначения является лишь договоренность, владелец автомобиля должен подписать заявление с помощью КЭПУ.

Полный цикл предоставления услуги онлайн займет один рабочий день.

Электронная услуга "Управление надлежащим пользователем" доступна для физических и юридических лиц и является бесплатной.

На одно ТС может быть назначено не более одного надлежащего пользователя.

Ранее сообщалось, что после запуска автофиксации нарушений ПДД в Украине на практике штрафуют не всех водителей-нарушителей.

Также мы писали о том, что в МВД показали поучительное видео, как украинским "шумахерам" приносят письма счастья.

Добавим, что недавно мы рассказывали, как обжаловать штраф за нарушения ПДД.