Автофіксація порушень ПДР: українцям пояснили, як не отримати штраф помилково

В Україні штрафи за порушення ПДР, які зафіксували камери автоматичної фіксації, можуть надіслати одразу власнику транспортного засобу, а не водієві. Що робити, щоб "лист щастя" адресували саме порушникові, розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Правоохоронець зазначив, що потрібно зареєструвати належного користувача автотранспорту, і зробити це можна через інтернет. Про це Білошицький написав у своєму Facebook.

"Належний користувач - це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить", - пояснив він.

В Електронному кабінеті водія є безкоштовна послуга "Управління належним користувачем". Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua і на урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі "Електронні послуги".

Як призначити належного користувача онлайн

Замовником послуги може бути фізична або юридична особа, яка бажає стати належним користувачем. Для цього необхідно:

1. Авторизуватися в Е-кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше ЕЦП), BankID або MobileID.

2. Вибрати зі списку послугу "Управління належним користувачем".

3. Ввести VIN-код автомобіля, для якого особа хоче стати належним користувачем. Система видасть деперсоніфіковану інформацію про автомобіль, не про його власника.

4. Вибрати основу для належного користування:

домовленість із власником

довіреність на право користування ТЗ

договір оренди, найму або позички

договір фінансового або оперативного лізингу.

5. Ввести e-mail та телефон власника авто.

6. Перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копії довіреності чи договору, що є підставою для належного користування.

7. Підписати створену заявку із допомогою кваліфікованого електронного підпису.

"Після чого власник отримує листа з посиланням на онлайн-заяву. Для успішного завершення процедури власник авто має перейти за посиланням і дати згоду на це призначення", - розповів Білошицький.

Він додав, що якщо підставою для призначення є лише домовленість, власник автомобіля повинен підписати заяву за допомогою КЕПу.

Повний цикл надання послуги онлайн займе один робочий день.

Електронна послуга "Управління належним користувачем" доступна для фізичних та юридичних осіб і є безкоштовною.

На один ТЗ може бути призначено не більше одного належного користувача.

Раніше повідомлялося, що після запуску автофіксації порушень ПДР в Україні на практиці не штрафують всіх водіїв-порушників.

Також ми писали про те, що у МВС показали повчальне відео, як українським "шумахерам" приносять листи щастя.

Додамо, що нещодавно ми розповідали, як оскаржити штраф за порушення ПДР.