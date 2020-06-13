Автофіксація порушень ПДР: українцям пояснили, як не отримати штраф помилково

В Україні "листи щастя" можуть одразу надходити водієві, а не власнику авто
В Україні штрафи за порушення ПДР, які зафіксували камери автоматичної фіксації, можуть надіслати одразу власнику транспортного засобу, а не водієві. Що робити, щоб "лист щастя" адресували саме порушникові, розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Правоохоронець зазначив, що потрібно зареєструвати належного користувача автотранспорту, і зробити це можна через інтернет. Про це Білошицький написав у своєму Facebook.
"Належний користувач - це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить", - пояснив він.
В Електронному кабінеті водія є безкоштовна послуга "Управління належним користувачем". Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua і на урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі "Електронні послуги".
Замовником послуги може бути фізична або юридична особа, яка бажає стати належним користувачем. Для цього необхідно:
1. Авторизуватися в Е-кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше ЕЦП), BankID або MobileID.
2. Вибрати зі списку послугу "Управління належним користувачем".
3. Ввести VIN-код автомобіля, для якого особа хоче стати належним користувачем. Система видасть деперсоніфіковану інформацію про автомобіль, не про його власника.
4. Вибрати основу для належного користування:
5. Ввести e-mail та телефон власника авто.
6. Перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копії довіреності чи договору, що є підставою для належного користування.
7. Підписати створену заявку із допомогою кваліфікованого електронного підпису.
"Після чого власник отримує листа з посиланням на онлайн-заяву. Для успішного завершення процедури власник авто має перейти за посиланням і дати згоду на це призначення", - розповів Білошицький.
Він додав, що якщо підставою для призначення є лише домовленість, власник автомобіля повинен підписати заяву за допомогою КЕПу.
Повний цикл надання послуги онлайн займе один робочий день.
Електронна послуга "Управління належним користувачем" доступна для фізичних та юридичних осіб і є безкоштовною.
На один ТЗ може бути призначено не більше одного належного користувача.
Раніше повідомлялося, що після запуску автофіксації порушень ПДР в Україні на практиці не штрафують всіх водіїв-порушників.
Також ми писали про те, що у МВС показали повчальне відео, як українським "шумахерам" приносять листи щастя.
Додамо, що нещодавно ми розповідали, як оскаржити штраф за порушення ПДР.
Автор: Володимир Костирін