Авто вивели з ладу пристроєм: мама Кузьми Скрябіна назвала нову версію вбивства співака

Що сталось після смерті співака

За словами мами співака, після смерті сина до неї додому прийшла жінка в камуфляжній формі, на ім'я Ірина і розповіла про версію її побратимів. Жінка була з роти, яка керує безпілотниками.

Зокрема, бійці зробили власне розслідування та з'ясували, що авто виконавця вийшло з ладу невипадково.

"Вона мені показала свою руку, як тепер памʼятаю. Таку присоску приклеюють туди, куди потрібно. І тоді центр управління безпілотниками вимикає електричний пристрій. А Toyota Sequoia була повністю на електроніці", - пояснила Ольга Кузьменко.

Ольга Кузьменко (скрін)

Авто співака "вимкнули"

Вона зазначила, що авто Скрябіна "просто вимкнули", через що на повороті заблокувався руль і перестали працювати гальма. За словами військовослужбовиці, пристрій могли прикріпити на машину під час концерту.

До того Ольга додала, що недоброзичливці могли слідкувати за маршрутом зірки та обрали момент, коли він міг зіткнутися з іншим авто.

У версію з нещасним випадком жінка не вірить.

"Ніхто в це не вірив. Хто не приходив до нас, розповідали, що так не могло бути. Не можуть мільйони людей помилятися. Хто винен? Хтось винен. Так просто не буває", - сказала вона.