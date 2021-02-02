Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие кавер-версии песен гениального музыканта

Кузьма Скрябин (фото: facebook.com/kuzma.skryabin)

2 февраля – день памяти талантливого украинского музыканта и писателя Кузьмы Скрябина. Шесть лет назад он попал в ДТП возле село Лозоватка в Днепропетровской области. По официальным данным, водитель молоковоза не справился с управлением и столкнулся с внедорожником "Тойота", за рулем которого был Кузьма Скрябин.

Кузьма Скрябин (настоящее имя – Андрей Кузьменко) родился 17 августа 1968 года в Самборе Львовской области. В 2020 году ему посмертно было присвоено звание Героя Украины, в 2008 году он стал заслуженным артистом Автономной Республики Крым.

Кузьма был украинским певцом, автором текстов песен, писателем, телеведущим, продюсером, актером и вокалистом группы "Скрябин". Закончил музыкальную школу, в детстве изучал иностранные языки, занимался спортом. С ранних лет увлекся телевидением и радио. После школы хотел стать врачом, но не смог поступить во Львовский мединститут.

В 1986 году вместе с гитаристом Владимиром Шкондой создал музыкальную группу. После – отслужил в армии и в 1987 году перевелся во Львовский мединститут, на факультет стоматологии. Однако его больше интересовала музыка и в 1989 году появилась группа "Скрябин". 30 июня вышла дебютная песня коллектива. В 2005 году он начал работать на телевидении телеведущим. В 2006 году выпустил свою первую книгу "Я, Победа и Берлин".

Накануне своей гибели Кузьма выпустил новый клип на песню "Дельфины". 2 февраля 2015 года он возвращался в Киев из Кривого Рога, где отыграл концерт, посвященный 25-летию группы "Скрябин". Он очень торопился, так как в тот же день должен был улететь за границу.

В 2013 году Кузьма снял клип к песне "Руина". На кадрах видеоролика навстречу его машине мчится молоковоз. За 9 дней до своей гибели музыкант выпустил новую песню – "Конец фильма".

Талантливого музыканта и его творчество любили в Украине, память о нем до сих пор жива и его гибель – одна из величайших потерь в творческом сообществе страны. На его песни было создано много каверов, тексты – до сих пор актуальны.

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