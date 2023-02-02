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Авто вывели из строя устройством: мама Кузьмы Скрябина назвала новую версию убийства певца

Новая версия убийства Кузьмы Скрябина (фото: колалаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Мама известного украинского певца Кузьмы Скрябина, погибшего 2 февраля 2015 года под Кривым Рогом, Ольга Кузьменко рассказала, что ее сына убили. Она заявила, что машину вывели из строя специальным устройством.

Об этом она рассказала в интервью Алексею Суханову на YouTube.

Что произошло после смерти певца

По словам мамы певца, после смерти сына к ней домой пришла женщина в камуфляжной форме, по имени Ирина и рассказала о версии ее собратьев. Женщина была с роты, управляющей беспилотниками.

В частности, бойцы провели собственное расследование и выяснили, что авто исполнителя вышло из строя неслучайно.

"Она мне показала свою руку, как теперь помню. Такую присоску приклеивают туда, куда нужно. И тогда центр управления беспилотниками выключает электрическое устройство. А Toyota Sequoia была полностью на электронике", - пояснила Ольга Кузьменко.

Ольга Кузьменко (скрин)

Авто певца "выключили"

Она отметила, что авто Скрябина "просто выключили", из-за чего на повороте заблокировался руль и перестали работать тормоза. По словам военнослужащей, устройство могли прикрепить на машину во время концерта.

К тому же Ольга добавила, что недоброжелатели могли следить за маршрутом звезды и выбрали момент, когда он мог столкнуться с другим авто.

В версию с несчастным случаем женщина не верит.

"Никто в это не верил. Кто не приходил к нам, рассказывали, что так не могло быть. Не могут миллионы людей ошибаться. Кто виноват? Кто виноват. Так просто не бывает", - сказала она.

Напомним, что сегодня, 2 февраля, исполняется 8 лет со дня гибели Андрея Кузьменко. Смотрите старые фотографии культового музыканта с семьей, друзьями и группой.

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Андрей Кузьменкопевецпреступления