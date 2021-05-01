Когда авто могут забрать на штрафплощадку: 5 законных причин

Автомобилисты не всегда знают свои права и это может стать для них серьезной проблемой. К тому же законодательство часто меняется и уследить за всеми нововведениями весьма сложно. Однако водители должны четко знать законные правила для остановки машины или эвакуации авто на штрафплощадку.

Когда автомобиль могут законно эвакуировать с места парковки, рассказали в " Дорожном адвокате ".

Стоит отметить, что в большинстве случаев нарушения правил парковки водителя должны просто оштрафовать. Однако есть 5 законных причин для эвакуации автомобиля на штрафплощадку.

Что должен знать водитель:

Нарушение правил остановки или стоянки на полосе для маршрутных транспортных средств – ч.3 ст. 122 КУоАП.

Нарушение правил остановки или стоянки на местах, предназначенных для транспортных средств с электрическими двигателями, а также создание препятствий водителям таких транспортных средств в остановке или стоянки на таких местах – ч.7 ст. 122 КУоАП.

Парковка транспортных средств на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств лицами, которые не имеют соответствующих льгот – ч. 2 ст. 152-1 КУоАП.

Парковка транспортных средств на местах, предназначенных для парковки транспортных средств, оснащенных электрическим двигателями – ч.8 ст. 152-1 КУоАП.

Нарушение правил остановки или стоянки, которые создают препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения – ч.3 ст. 122 КУоАП.

Где парковаться категорически нельзя:

Транспортные средства будет мешать движению, если поставлено на проезжей части в два и более ряда.

на запрещенных местах остановки или стоянки:

на железнодорожных переездах,

трамвайных путях,

на мостах,

на пешеходных переходах и в радиусе 10 метров от него с обеих сторон,

на перекрестках и ближе к ним на 10 метро от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода,

на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки и транспортным средством, которое остановилось, менее 3 метров,

ближе 30 метров от остановки маршруток,

ближе 10 метров от места проведения дорожных работ и в зоне их выполнения

в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось.

Также нельзя останавливаться там, где авто своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов. Нельзя останавливаться на выделенной полосе для движения общественного транспорта. Нельзя парковаться на велодорожках и нарушать схему парковки транспортных средств так, чтобы он заблокировал проезд по двум и более полосам движения.

Что еще должен знать водитель:

При задержке авто местоположение транспортного средства должны зафиксировать на фото или видео. Это будет доказательством для вынесения постановления.

Инспекторы по парковке должны составить так называемый акт осмотра и временного задержания транспортного средства.

После задержания авто и отправки на штрафплощадку, инспекторы должны уведомить о месте нахождения машины Национальную полицию. Также информация о месте размещения авто должна быть на официальном сайте инспекции по парковке.

Процедура возврата автомобиля должна проводиться безотлагательно и сразу после обращения владельца в ведомство с отплатой штрафа и расходов по эвакуации.