ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ці авто найчастіше крадуть в Україні: якщо у вас така машина - остерігайтеся!

П'ятниця 21 серпня 2020 13:34
Ці авто найчастіше крадуть в Україні: якщо у вас така машина - остерігайтеся!
Які автомобілі найчастіше крадуть в Україні (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

З'явився рейтинг автомобілів, які користуються попитом у злодіїв

В Україні часто крадуть автомобілі іноземного виробництва. Найчастіше незаконні заволодіння автотранспортом відбуваються у Харкові, Черкасах та Умані.

Компанія Benish GPS склала рейтинг про автомобілях, які найчастіше викрадають в Україні. Рейтинг охоплює дані за другий квартал 2020 року (квітень, травень і червень). Названі міста, де найчастіше відбуваються незаконні заволодіння автотранспортом, а також марки машин, які автозлодії найчастіше викрадають.

Згідно з даними цієї компанії, яка займається охороною та страховкою автомобілів, найбільше злодії цікавляться автомобілями в Харкові, на другому і третьому місці – Черкаси та Умань. Київ у рейтингу знаходиться лише на четвертому місці. В інших містах України – менш як 8% повідомлень про спробу викрадення.

Автомобілі, які мають попит у викрадачів:

  • Toyota
  • Land Rover
  • Lexus

Також в автокрадіїв мають попит такі марки як Audi та BMW. За статистикою, піковий час по крадіжках автомобілів – з травня по серпень. Особливо уразливі для злочинців ті автомобілі, у яких немає додаткового захисту.

Ці авто найчастіше крадуть в Україні: якщо у вас така машина - остерігайтеся!Рейтинг викрадення автомобілів в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні за один місяць супили автомобілів майже на 10 млрд.

А також розповідали про те, що в Україні можуть найближчим часом заборонити ввезення автомобілів з США.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України автомобилиугон
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся