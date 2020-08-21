Ці авто найчастіше крадуть в Україні: якщо у вас така машина - остерігайтеся!

Які автомобілі найчастіше крадуть в Україні (Фото: pixabay.com)

З'явився рейтинг автомобілів, які користуються попитом у злодіїв

В Україні часто крадуть автомобілі іноземного виробництва. Найчастіше незаконні заволодіння автотранспортом відбуваються у Харкові, Черкасах та Умані.

Компанія Benish GPS склала рейтинг про автомобілях, які найчастіше викрадають в Україні. Рейтинг охоплює дані за другий квартал 2020 року (квітень, травень і червень). Названі міста, де найчастіше відбуваються незаконні заволодіння автотранспортом, а також марки машин, які автозлодії найчастіше викрадають.

Згідно з даними цієї компанії, яка займається охороною та страховкою автомобілів, найбільше злодії цікавляться автомобілями в Харкові, на другому і третьому місці – Черкаси та Умань. Київ у рейтингу знаходиться лише на четвертому місці. В інших містах України – менш як 8% повідомлень про спробу викрадення.

Автомобілі, які мають попит у викрадачів:

Toyota

Land Rover

Lexus

Також в автокрадіїв мають попит такі марки як Audi та BMW. За статистикою, піковий час по крадіжках автомобілів – з травня по серпень. Особливо уразливі для злочинців ті автомобілі, у яких немає додаткового захисту.

Рейтинг викрадення автомобілів в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні за один місяць супили автомобілів майже на 10 млрд.

А також розповідали про те, що в Україні можуть найближчим часом заборонити ввезення автомобілів з США.