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The New York Times назвало вареники русским блюдом: детали скандала

Новина українською →
Суббота 03 сентября 2022 08:51
The New York Times назвало вареники русским блюдом: детали скандала Фото: Американское издание назвало вареники русскими (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Американское издание The New York Times оскандалилось, опубликовав фото вареников, назвав их русским блюдом.

Снимок появился на Facebook с указанием рецепта приготовления блюда.

Детали скандала

"Этот рецепт русских вареников с начинкой из картофеля и сыра можно приготовить из основных продуктов на кухне", - подписало издание фото.

The New York Times назвало вареники русским блюдом: детали скандалаThe New York Times назвало вареники русскими (фото: facebook.com/nytimes)

Интересно, что в описании рецепта на сайте написано, что вареники подаются во множестве польских ресторанов, а рецепт блюда взят из одного ресторана в Варшаве.

В комментариях пользователи сразу же в гневе отметили, что это не русское, а украинское блюдо.

  • Это не русское, а украинское блюдо!
  • Ребята, это никакое не русское блюдо. Его готовят в Украине и Польше!
  • Извините, что?! Как NYT мог совершить такую ​​ошибку? В следующий раз это будут немецкие круассаны и португальская пицца.
  • В этом блюде нет ничего русского!
  • Моя бабушка родилась в Польше, она никогда не добавляла сыр в начинку.

Так откуда же взялись вареники?

На самом деле, это блюдо пришло в Украину из Турции. Там оно называлось дюш-вар, или дюш-вара, вскоре еда так полюбилась украинцам и потом получила новое название "вараники", которое впоследствии переделали на "вареники".

Вареники готовили еще в языческие времена, причем придавали им особое значение. Считают, что впервые их стали употреблять в древнем Триполье, за несколько веков до нашей эры, и вареники тогда отождествляли с месяцем и плодовитостью. Муку для теста брали из различных видов злаков: ржи, гречихи, пшеницы, ячменя.

Отметим, что в зависимости от региона, в блюдо клали разную начинку. Так, в Карпатах в вареники клали картофельное пюре, капусту, овечий сыр, на Полесье кашу из пшена или фасоль.

Кстати, ранее мы рассказывали, что в Украине могут ввести новый праздник - в честь борща.

А также писали, что украинка рассекретила рецепт настоящего украинского борща на страницах The New York Times.

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