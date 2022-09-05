Австралійський художник потрапив у скандал зі своїм муралом для українців: він просто хотів "сприяти миру"

Художник з Мельбурна Пітер Сітон опинився в центрі грандіозного скандалу. У південній частині міста, біля Центрального ділового центру Мельбурна художник зобразив мурал з назвою Peace Before Pieces (світ, до того, як він розпався на шматки).

Що не так з цим муралом і чому Пітеру Сітону довелося терміново зафарбовувати свій твір - читайте в матеріалі нижче.

Пітер Сітон - звичайний вуличний художник з Мельбурна. Він малює красиві мурали та відомий в Австралії. Пітер хотів підтримати народ України та створив мурал Peace Before Pieces.

Як зазначив Пітер на своїй сторінці - "Любов до народу України. Я сподіваюся, що ми зможемо знайти мир і покласти край цьому непотрібному кровопролиттю".

Крім самого муралу, Сітон створив NFT цієї роботи й гроші від продажів планував пожертвувати організації World Beyond War. Але, як кажуть, "щось пішло не так".

А ось і зображення цього муралу:

Першим на цей малюнок відреагував посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мірошниченко. Він назвав малюнок вкрай образливим для українців і зазначив, що автор муралу "нічого не розуміє про вторгнення Російської Федерації в Україну".

"Показувати обійми російського та українського солдатів - вкрай образливо для українців. Художник нічого не розуміє про вторгнення РФ в Україну, і дуже прикро бачити, що це зроблено було без консультацій з українською спільнотою в Мельбурні", - написав Мірошниченко у своєму Twitter і закликав негайно знищити цю роботу.

А далі на художника накинулися користувачі мережі, які були надзвичайно обурені. Автору картини швидко пояснили, що його робота по суті поставила знак рівності між діями та цілями України та Росії.

Сітону розповіли, що це приблизно як ніби обіймаються ґвалтівник і жертва - під час злочину, євреї з нацистами й так далі.

Пітер Сітон зрозумів, що зробив помилку і записав відео з вибаченнями для всіх українців. Він сказав, що не має відношення до будь-яких російських організацій і всього лише хотів "сприяти миру".

А після цього він пішов до свого муралу і повністю його зафарбував, витративши на це майже два дні.

"Я приношу свої щирі вибачення українському народу, Якщо я його образив. І очевидно, я їх образив, образив, і це не було моїм наміром. Мій намір полягав у тому, щоб сприяти миру", - сказав художник.

До речі, як повідомляє Daily Mail, організація Art 4 Ukraine Australia попередила Сінтона на етапі консультацій, що мурал може стати образливим для українців. Але художник вирішив продовжити свою роботу, попри "заклики до розуму".

Коли мурал вже був майже готовий, Сінтона попросили прибрати прапори України та РФ, а замість цього зобразити щось, що підтримує мир у всьому світі. Але художник знову наполіг на своєму і підкреслив, що не несе агресію і підтримує ідею миру у своїй роботі.