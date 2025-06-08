Австралійські вчені назвали продукти, які реально продовжують життя

В чому полягає дослідження

Нові дослідження свідчать, що щоденне споживання різноманітних продуктів, багатих на флавоноїди, таких як чай, ягоди, яблука, апельсини та виноград - може знизити ризик хронічних захворювань і передчасної смерті.

Наукова робота охопила понад 120 000 учасників віком від 40 до 70 років протягом понад десяти років. Результати показали, що вживання широкого спектра флавоноїдів асоціюється зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, респіраторних та нейродегенеративних хвороб, а також загальної смертності.

Професорка Аедін Кессіді з Університету Квінс в Белфасті зазначила, що різноманітність флавоноїдів у раціоні має більший вплив на здоров'я, ніж просто високе споживання одного типу. Це означає, що включення різних джерел флавоноїдів, таких як чай, ягоди, яблука, апельсини та виноград, може бути більш ефективним для зниження ризику хронічних захворювань.

Що таке флаваноїди

Флавоноїди - це біоактивні сполуки, що містяться в рослинних продуктах, таких як чай, ягоди, яблука, апельсини, виноград, темний шоколад і червоне вино. Вони відомі своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями, які можуть сприяти покращенню серцево-судинного здоров'я та зниженню ризику хронічних захворювань.

Дослідники рекомендують включати до щоденного раціону різноманітні продукти, багаті на флавоноїди, щоб підтримувати здоров'я та знижувати ризик хронічних захворювань. Це може включати вживання чаю, ягід, яблук, апельсинів, винограду та інших фруктів і овочів.

Варто зазначити, що хоча деякі продукти, як-от червоне вино, також містять флавоноїди, їх слід вживати з обережністю через вміст алкоголю. Натомість темний шоколад з високим вмістом какао (70% і більше) може бути корисним джерелом флавоноїдів.