Австралієць створив "симулятор смерті", який дозволяє зазирнути у потойбічне життя

Що відбувається після смерті - найбільша загадка, яка мучить людство вже не одне покоління. Втім сучасні технології дозволили створити віртуальну реальність, яка може розвіяти страхи людей перед загробним життям і показати, що відбувається в момент смерті.

Як працює "симулятор смерті"

Австралійський митець Шон Ґладуелл розробив симулятор, який дозволяє отримати досвід близької смерті - зрозуміти, що відчуває людина після зупинки серця і аж до смерті мозку. Це дає уявлення про те, що може статися в останні хвилини життя.

Симуляція також дозволяє користувачам дивитися вниз на "свої мертві тіла", коли вони витають угорі.

Учасники симуляції лягають на лікарняні ліжка, надягають навушники XR і переживають "зупинку" серця, спробу воскресити їх, смерть і позатілесний досвід, який виходить за межі життя та планети Земля.

Люди, які пройшли симуляцію, кажуть, що це водночас "медитативний і тривожний" досвід.

Ось так виглядає "симулятор смерті" (фото: Instagram/nasitra)

Один користувач TikTok, який пройшов через цей досвід, розповів, що він ліг на ліжко, яке вібрувало, а тоді побачив, що лікарям не вдалося повернути його до життя.

Він пояснив, що такий досвід може викликати у людей занепокоєння, але симуляцію можна завершити у будь-який момент.

Нащо створили такий симулятор

Ґладуелл сподівається допомогти людям змиритися з неминучим за допомогою захопливого світу, який імітує відчуття смерті.

Багато людей, які пережили справжню клінічну смерть, розповідали, що бачили світло в кінці темного тунелю, чули голоси близьких і навіть крики проклятих. Однак неможливо бути впевненим, що саме нас чекає після зупинки серця.

Ось так виглядає "симулятор смерті" (фото: Instagram/nasitra)