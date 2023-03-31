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Австралієць створив "симулятор смерті", який дозволяє зазирнути у потойбічне життя

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П'ятниця 31 березня 2023 21:49
Австралієць створив "симулятор смерті", який дозволяє зазирнути у потойбічне життя Як працює "симулятор смерті" (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Що відбувається після смерті - найбільша загадка, яка мучить людство вже не одне покоління. Втім сучасні технології дозволили створити віртуальну реальність, яка може розвіяти страхи людей перед загробним життям і показати, що відбувається в момент смерті.

Про це пише ресурс Daily Mail.

Як працює "симулятор смерті"

Австралійський митець Шон Ґладуелл розробив симулятор, який дозволяє отримати досвід близької смерті - зрозуміти, що відчуває людина після зупинки серця і аж до смерті мозку. Це дає уявлення про те, що може статися в останні хвилини життя.

Симуляція також дозволяє користувачам дивитися вниз на "свої мертві тіла", коли вони витають угорі.

Учасники симуляції лягають на лікарняні ліжка, надягають навушники XR і переживають "зупинку" серця, спробу воскресити їх, смерть і позатілесний досвід, який виходить за межі життя та планети Земля.

Люди, які пройшли симуляцію, кажуть, що це водночас "медитативний і тривожний" досвід.

Австралієць створив &quot;симулятор смерті&quot;, який дозволяє зазирнути у потойбічне життяОсь так виглядає "симулятор смерті" (фото: Instagram/nasitra)

Один користувач TikTok, який пройшов через цей досвід, розповів, що він ліг на ліжко, яке вібрувало, а тоді побачив, що лікарям не вдалося повернути його до життя.

Він пояснив, що такий досвід може викликати у людей занепокоєння, але симуляцію можна завершити у будь-який момент.

Нащо створили такий симулятор

Ґладуелл сподівається допомогти людям змиритися з неминучим за допомогою захопливого світу, який імітує відчуття смерті.

Багато людей, які пережили справжню клінічну смерть, розповідали, що бачили світло в кінці темного тунелю, чули голоси близьких і навіть крики проклятих. Однак неможливо бути впевненим, що саме нас чекає після зупинки серця.

Австралієць створив &quot;симулятор смерті&quot;, який дозволяє зазирнути у потойбічне життяОсь так виглядає "симулятор смерті" (фото: Instagram/nasitra)

Раніше ми розповідали про те, що чоловік вирішив заморозити себе і всю свою сім'ю, щоб "воскреснути" у майбутньому.

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