Австралиец создал "симулятор смерти", который позволяет заглянуть в загробную жизнь

Что происходит после смерти - величайшая загадка, которая мучает человечество уже не одно поколение. Однако современные технологии помогли создать виртуальную реальность, которая может развеять страхи людей перед загробной жизнью и показать, что происходит в момент смерти.

Как работает "симулятор смерти"

Австралийский художник Шон Гладуэлл разработал симулятор, позволяющий получить опыт близкой смерти - понять, что чувствует человек после остановки сердца и вплоть до смерти мозга. Это дает представление о том, что может произойти в последние минуты жизни.

Симуляция также позволяет пользователям смотреть вниз на "свои мертвые тела", когда они витают вверху.

Участники симуляции ложатся на больничные койки, надевают наушники XR и переживают "остановку" сердца, попытку воскресить их, смерть и внетелесный опыт, который выходит за пределы жизни и планеты Земля.

Люди, прошедшие симуляцию, говорят, что это "медитативный и тревожный" опыт.

Вот так выглядит "симулятор смерти" (фото: Instagram/nasitra)

Один пользователь TikTok, прошедший через этот опыт, рассказал, что он лег на вибрирующую кровать, а затем увидел, что врачам не удалось вернуть его к жизни.

Он объяснил, что такой опыт может вызвать у людей беспокойство, но симуляцию можно завершить в любой момент.

Зачем создали такой симулятор

Гладуэлл надеется помочь людям смириться с неизбежным с помощью увлекательного мира, который имитирует ощущение смерти.

Многие люди, пережившие настоящую клиническую смерть, рассказывали, что видели свет в конце темного туннеля, слышали голоса близких и даже крики проклятых. Однако невозможно быть уверенным, что именно нас ждет после остановки сердца.

Вот так выглядит "симулятор смерти" (фото: Instagram/nasitra)