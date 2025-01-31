Авокадо можна нарізати за хвилини завдяки методу від Гордона Рамзі

Безсумнівно, авокадо - смачний плід, який, водночас вимагає деяких зусиль при нарізанні через свою жорстку шкірку. Найбільш поширений спосіб нарізання авокадо - розрізати його навпіл, видалити кісточку ложкою, а потім вийняти м'якоть.

Дехто намагається спершу зняти з авокадо шкірку, а потім нарізати плід на шматочки, однак існує набагато швидший і зручніший спосіб, який використовує шеф-кухар Гордон Рамзі.

Експерт з кулінарії поділився простим трюком у нещодавньому відео на своїй сторінці TikTok. У ролику шеф-кухар, коментуючи дії, показав послідовність дій для швидкого нарізання авокадо.

Спочатку авокадо потрібно розрізати навпіл, як і в більш звичному способі нарізання цього плоду. Наступний крок - видалити кісточку авокадо. Проте для цього експерт з кулінарії використовує не ложку, а великий ніж.

Щоб вийняти кісточку з авокадо, Рамзі "наколює" кісточку лезом ножа, а потім злегка похитує ніж, завдяки чому кісточка відходить від м'якоті авокадо. Після цього все, що слід зробити, щоб швидко нарізати авокадо - це обережно надрізати м'якоть "сіточкою", не знімаючи шкірку.

Деякі люди виймають м'якоть перед тим, як нарізати, але Гордон радить спочатку надрізати її, а вже потім знімати шкірку. Водночас не потрібно прорізати авокадо наскрізь через шкіру. Завдяки цьому способу авокадо нарізається кубиками всередині шкірки.

Після того, як ви це зробили, вам потрібно взяти маленьку чайну ложку і зачерпнути м'якоть. Це допоможе авокадо легко розділитися на маленькі шматочки і відділитися від шкірки.

Існує безліч способів зробити це, але метод Гордона допомагає людям виконати завдання з легкістю. Крім цього, такий метод ідеально підходить для швидкого нарізання авокадо для салатів.