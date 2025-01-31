Авокадо можно нарезать за минуты благодаря методу от Гордона Рамзи

Авокадо - популярный продукт для легких и полезных перекусов. Многие люди пытаются нарезать авокадо и удалить косточку. Но Гордон Рамзи недавно рассказал, как быстро чистить и нарезать авокадо.
О том, как быстро почистить авокадо по способу Гордона Рамзи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную TikTok-страницу британского шеф-повара.
Несомненно, авокадо - вкусный плод, который, в то же время требует некоторых усилий при нарезании из-за своей жесткой кожуры. Наиболее распространенный способ нарезки авокадо - разрезать его пополам, удалить косточку ложкой, а затем вынуть мякоть.
Некоторые пытаются сначала снять с авокадо кожуру, а затем нарезать плод на кусочки, однако существует гораздо более быстрый и удобный способ, который использует шеф-повар Гордон Рамзи.
Эксперт по кулинарии поделился простым трюком в недавнем видео на своей странице TikTok. В ролике шеф-повар, комментируя действия, показал последовательность действий для быстрой нарезки авокадо.
Сначала авокадо нужно разрезать пополам, как и в более привычном способе нарезания этого плода. Следующий шаг - удалить косточку авокадо. Однако для этого эксперт по кулинарии использует не ложку, а большой нож.
Чтобы вынуть косточку из авокадо, Рамзи "накалывает" косточку лезвием ножа, а затем слегка покачивает нож, благодаря чему косточка отходит от мякоти авокадо. После этого все, что следует сделать, чтобы быстро нарезать авокадо - это осторожно надрезать мякоть "сеточкой", не снимая кожуру.
Некоторые люди вынимают мякоть перед тем, как нарезать, но Гордон советует сначала надрезать ее, а уже потом снимать кожуру. При этом не нужно прорезать авокадо насквозь через кожу. Благодаря этому способу авокадо нарезается кубиками внутри кожуры.
@gordonramsayofficial We’ve all had our problems with an avocado pit @Ryan Trahan original sound - Gordon Ramsay
После того, как вы это сделали, вам нужно взять маленькую чайную ложку и зачерпнуть мякоть. Это поможет авокадо легко разделиться на маленькие кусочки и отделиться от кожуры.
Существует множество способов сделать это, но метод Гордона помогает людям выполнить задачу с легкостью. Кроме этого, такой метод идеально подходит для быстрой нарезки авокадо для салатов.
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