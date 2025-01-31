Авокадо можно нарезать за минуты благодаря методу от Гордона Рамзи

Несомненно, авокадо - вкусный плод, который, в то же время требует некоторых усилий при нарезании из-за своей жесткой кожуры. Наиболее распространенный способ нарезки авокадо - разрезать его пополам, удалить косточку ложкой, а затем вынуть мякоть.

Некоторые пытаются сначала снять с авокадо кожуру, а затем нарезать плод на кусочки, однако существует гораздо более быстрый и удобный способ, который использует шеф-повар Гордон Рамзи.

Эксперт по кулинарии поделился простым трюком в недавнем видео на своей странице TikTok. В ролике шеф-повар, комментируя действия, показал последовательность действий для быстрой нарезки авокадо.

Сначала авокадо нужно разрезать пополам, как и в более привычном способе нарезания этого плода. Следующий шаг - удалить косточку авокадо. Однако для этого эксперт по кулинарии использует не ложку, а большой нож.

Чтобы вынуть косточку из авокадо, Рамзи "накалывает" косточку лезвием ножа, а затем слегка покачивает нож, благодаря чему косточка отходит от мякоти авокадо. После этого все, что следует сделать, чтобы быстро нарезать авокадо - это осторожно надрезать мякоть "сеточкой", не снимая кожуру.

Некоторые люди вынимают мякоть перед тем, как нарезать, но Гордон советует сначала надрезать ее, а уже потом снимать кожуру. При этом не нужно прорезать авокадо насквозь через кожу. Благодаря этому способу авокадо нарезается кубиками внутри кожуры.

После того, как вы это сделали, вам нужно взять маленькую чайную ложку и зачерпнуть мякоть. Это поможет авокадо легко разделиться на маленькие кусочки и отделиться от кожуры.

Существует множество способов сделать это, но метод Гордона помогает людям выполнить задачу с легкостью. Кроме этого, такой метод идеально подходит для быстрой нарезки авокадо для салатов.