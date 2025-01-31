Авокадо можна нарізати за хвилини завдяки методу від Гордона Рамзі
Авокадо - популярний продукт для легких і корисних перекусів. Багато людей намагаються нарізати авокадо і видалити кісточку. Але Гордон Рамзі нещодавно розповів, як швидко чистити і нарізати авокадо.
Про те, як швидко почистити авокадо за способом Гордона Рамзі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну TikTok-сторінку британського шеф-кухаря.
Безсумнівно, авокадо - смачний плід, який, водночас вимагає деяких зусиль при нарізанні через свою жорстку шкірку. Найбільш поширений спосіб нарізання авокадо - розрізати його навпіл, видалити кісточку ложкою, а потім вийняти м'якоть.
Дехто намагається спершу зняти з авокадо шкірку, а потім нарізати плід на шматочки, однак існує набагато швидший і зручніший спосіб, який використовує шеф-кухар Гордон Рамзі.
Експерт з кулінарії поділився простим трюком у нещодавньому відео на своїй сторінці TikTok. У ролику шеф-кухар, коментуючи дії, показав послідовність дій для швидкого нарізання авокадо.
Спочатку авокадо потрібно розрізати навпіл, як і в більш звичному способі нарізання цього плоду. Наступний крок - видалити кісточку авокадо. Проте для цього експерт з кулінарії використовує не ложку, а великий ніж.
Щоб вийняти кісточку з авокадо, Рамзі "наколює" кісточку лезом ножа, а потім злегка похитує ніж, завдяки чому кісточка відходить від м'якоті авокадо. Після цього все, що слід зробити, щоб швидко нарізати авокадо - це обережно надрізати м'якоть "сіточкою", не знімаючи шкірку.
Деякі люди виймають м'якоть перед тим, як нарізати, але Гордон радить спочатку надрізати її, а вже потім знімати шкірку. Водночас не потрібно прорізати авокадо наскрізь через шкіру. Завдяки цьому способу авокадо нарізається кубиками всередині шкірки.
@gordonramsayofficial We’ve all had our problems with an avocado pit @Ryan Trahan original sound - Gordon Ramsay
Після того, як ви це зробили, вам потрібно взяти маленьку чайну ложку і зачерпнути м'якоть. Це допоможе авокадо легко розділитися на маленькі шматочки і відділитися від шкірки.
Існує безліч способів зробити це, але метод Гордона допомагає людям виконати завдання з легкістю. Крім цього, такий метод ідеально підходить для швидкого нарізання авокадо для салатів.
До речі, раніше ми писали про те, як вибрати смачне і стигле авокадо.
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