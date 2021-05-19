Авіаперельоти протипоказані: лікарі назвали операції, після яких не можна літати

Будь-який авіапереліт вже є достатнім стресом для організму людини. Дуже мало людей на планеті, які переносять польоти на літаку без відчуття дискомфорту. Це стосується однаково дорослих і дітей, повністю здорових і людей з проблемами.

Однак є дуже суворі протипоказання для авіаперельотів і медики назвали операції, після яких варто відкласти політ на літаку. Про це пише видання Justtravelcover.

Підводне занурення

Після такої розваги варто літати літаками з великою обережністю. Якщо ви плануєте кілька таких занурень, то варто спланувати їх так, щоб між останнім зануренням і польотом на літаку пройшло не менше однієї доби.

Медичні операції

Фахівці відзначають, що не варто сідати в літак після видалення лімфовузлів, операцій на молочних залозах. Небезпечно літати з тромбоцитопенією. Людям, які перенесли трансплантацію кісткового мозку, літати заборонено протягом пів року. Їм не варто навіть бувати в людних місцях, оскільки імунітет у таких пацієнтів сильно знижений.

Не варто сідати в літак після перенесеного інсульту і навіть мікроінсульту.

Протипоказання для авіаперельотів