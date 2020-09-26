Авиакатастрофа в Чугуеве: всплыли данные о пилоте самолета

25 сентября в Чугуеве произошла авиакатастрофа с военным самолетом Ан-26, в результате которой погибло 26 человек. На борту находилось 20 курсантов и 7 человек экипажа. В определении причин авиакатастрофы эксперты пытаются проанализировать любые версии. Некоторые выразили мнение о том, что в падении самолета может быть виновен пилот. Что известно о пилоте разбившегося самолета – рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Украина 24".

Как сообщается, пилот имел квалификацию второго класса, а также большой опыт в управлении.

"Пилот - летчик второго класса. У него было около 720 часов налета. Это летчик, имеющий большой опыт полетов в таких условиях", - заявил Игнат.

Также он прокомментировал процесс установления причины авиакатастрофы в Чугуеве. Эксперт отметил, что для расследования уже были вызваны специалисты из Винницы.

"Версий может быть очень много. У нас на месте работает специальная комиссия, авиационно-техническая лаборатория. Специалисты, которые выехали из Винницы, будут исследовать. Насколько была информация, на самолете есть бортовые самописцы. Они будут изъяты с самолета и расшифрованы переговоры группы руководства полетов с экипажем. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, что именно произошло", - рассказал он.

Стоит напомнить: 26 сентября были обнаружены тела еще троих погибших в авиакатастрофе. Всего на борту в день аварии находилось 27 человек. Самолет потерял управляемость при заходе на посадку и упал возле автомобильной дороги, после чего сразу же воспламенился. Выжил в результате крушения самолета только один курсант.

Ранее мы писали, что в сеть попали предполагаемые списки всех, кто был на борту в момент аварии, а также первые фотографии студентов.

Также мы публиковали видео момента падения самолета в Чугуеве.