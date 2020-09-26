Авіакатастрофа в Чугуєві: спливли дані про пілота літака

25 вересня в Чугуєві сталася авіакатастрофа з військовим літаком Ан-26, в результаті якої загинуло 26 осіб. На борту перебувало 20 курсантів та 7 осіб екіпажу. У визначенні причин авіакатастрофи експерти намагаються проаналізувати будь-які версії. Деякі висловили думку про те, що в падінні літака може бути винен пілот. Що відомо про пілота літака – розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як повідомляється, пілот мав кваліфікацію другого класу, а також великий досвід в управлінні.

"Пілот - льотчик другого класу. У нього було близько 720 годин нальоту. Це льотчик, який має великий досвід польотів в таких умовах", - заявив Гнат.

Також він прокоментував процес встановлення причини авіакатастрофи в Чугуєві. Експерт зазначив, що для розслідування вже були викликані фахівці з Вінниці.

"Версій може бути дуже багато. У нас на місці працює спеціальна комісія, авіаційно-технічна лабораторія. Фахівці, які виїхали з Вінниці, будуть досліджувати. Наскільки була інформація, що на літаку є бортові самописці. Вони будуть вилучені з літака і розшифровані переговори групи керівництва польотів з екіпажем. Думаю, найближчим часом ми дізнаємося, що саме сталося", - розповів він.

Варто нагадати: 26 вересня були виявлені тіла ще трьох загиблих в авіакатастрофі. Всього на борту в день аварії перебувало 27 осіб. Літак втратив керованість при заході на посадку і впав біля автомобільної дороги, після чого відразу ж загорівся. Вижив в результаті катастрофи літака тільки один курсант.

Раніше ми писали, що в мережу потрапили передбачувані списки всіх, хто був на борту у момент аварії, а також перші фотографії студентів.

Також ми публікували відео моменту падіння літака в Чугуєві.