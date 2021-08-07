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Затяжные выходные в августе 2021: сколько будем отдыхать и какие дни отрабатывать

Автор: Светлана Мащенко

Август 2021 станет уникальным месяцем, ведь мы отметим 30-летие независимости Украины. Кроме того, нас ждут любимые народные праздники - "Три Спаса" - Медовый, Яблочный, Ореховый со своими уникальными традициями и обычаями.

Сколько выходных дней нас ждет, какие дни нужно будет отрабатывать - читайте ниже в нашем материале.

Сколько выходных и рабочих дней будет в августе

Всего в последнем месяце лета 31 день, из которых 21 рабочий и 10 - выходных. А с 21 по 24 августа нас ждут затяжные четырехдневные выходные, правда, за понедельник, 23 августа придется отработать субботу 28-го.

Выходными в августе являются такие даты: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

Коллаж РБК-Украина: Календарь праздников на август 2021

Самые важные праздники августа

В последний месяц лета нас ждут Медовый (Маковея) - 14 августа, Яблочный - 19 августа и Ореховый (Хлебный) - 29 августа - Спас. В православной церкви эти дни связаны с началом Успенского поста, Преображением Господним и Успением Пресвятой Богородицы.

Но главное событие конца лета - празднование 30-летия со Дня Независимости Украины, 24 августа.

Какие праздники нас ждут впереди:

  • 8 августа - День войск связи Вооруженных сил Украины; День работников ветеринарной медицины; День строителя
  • 9 августа - Международный день коренных народов мира
  • 12 августа - Международный день молодежи
  • 14 августа - Медовый спас; Начало Успенского поста
  • 15 августа - День археолога
  • 19 августа - Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника
  • 23 августа - День Государственного Флага Украины
  • 24 августа - День Независимости Украины
  • 27 августа - Окончание Успенского поста
  • 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы; День авиации Украины; День дальнобойщика
  • 29 августа - Ореховый (Хлебный) Спас; День шахтера.

Ранее мы писали про все православные праздники августа 2021.

Также сообщалось, в чем особенность праздников - Медового, Яблочного и Орехового Спаса, и что нужно обязательно сделать.

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