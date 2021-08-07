Затяжные выходные в августе 2021: сколько будем отдыхать и какие дни отрабатывать

Август 2021 станет уникальным месяцем, ведь мы отметим 30-летие независимости Украины. Кроме того, нас ждут любимые народные праздники - "Три Спаса" - Медовый, Яблочный, Ореховый со своими уникальными традициями и обычаями.
Сколько выходных дней нас ждет, какие дни нужно будет отрабатывать - читайте ниже в нашем материале.
Всего в последнем месяце лета 31 день, из которых 21 рабочий и 10 - выходных. А с 21 по 24 августа нас ждут затяжные четырехдневные выходные, правда, за понедельник, 23 августа придется отработать субботу 28-го.
Выходными в августе являются такие даты: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.
Коллаж РБК-Украина: Календарь праздников на август 2021
В последний месяц лета нас ждут Медовый (Маковея) - 14 августа, Яблочный - 19 августа и Ореховый (Хлебный) - 29 августа - Спас. В православной церкви эти дни связаны с началом Успенского поста, Преображением Господним и Успением Пресвятой Богородицы.
Но главное событие конца лета - празднование 30-летия со Дня Независимости Украины, 24 августа.
Ранее мы писали про все православные праздники августа 2021.
Также сообщалось, в чем особенность праздников - Медового, Яблочного и Орехового Спаса, и что нужно обязательно сделать.