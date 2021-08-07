Затяжні вихідні в серпні 2021: скільки будемо відпочивати і які дні відпрацьовувати

Скільки вихідних і робочих днів буде в серпні

Всього в останньому місяці літа 31 день, з яких 21 робочий і 10 - вихідних. А з 21 по 24 серпня нас чекають затяжні чотириденні вихідні, правда, за понеділок, 23 серпня доведеться відпрацювати суботу 28-го.

Вихідними в серпні є такі дати: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

Колаж РБК-Україна: Календар свят на серпень 2021

Найважливіші свята серпня

В останній місяць літа нас чекають Медовий (Маковія) - 14 серпня, Яблучний - 19 серпня і Горіховий (Хлібний) - 29 серпня - Спас. У православній церкві ці дні пов'язані з початком Успенського посту, Преображенням Господнім і Успінням Пресвятої Богородиці.

Але головна подія кінця літа - святкування 30-річчя з Дня Незалежності України, 24 серпня.

Які свята нас чекають попереду: