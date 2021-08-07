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Затяжні вихідні в серпні 2021: скільки будемо відпочивати і які дні відпрацьовувати

Автор: Світлана Мащенко

Серпень 2021 стане унікальним місяцем, адже ми відзначимо 30-річчя незалежності України. Крім того, нас чекають улюблені народні свята - "Три Спаса" - Медовий, Яблучний, Горіховий зі своїми унікальними традиціями і звичаями.

Скільки вихідних днів нас чекає, які дні потрібно буде відпрацьовувати - читайте нижче в нашому матеріалі.

Скільки вихідних і робочих днів буде в серпні

Всього в останньому місяці літа 31 день, з яких 21 робочий і 10 - вихідних. А з 21 по 24 серпня нас чекають затяжні чотириденні вихідні, правда, за понеділок, 23 серпня доведеться відпрацювати суботу 28-го.

Вихідними в серпні є такі дати: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

Колаж РБК-Україна: Календар свят на серпень 2021

Найважливіші свята серпня

В останній місяць літа нас чекають Медовий (Маковія) - 14 серпня, Яблучний - 19 серпня і Горіховий (Хлібний) - 29 серпня - Спас. У православній церкві ці дні пов'язані з початком Успенського посту, Преображенням Господнім і Успінням Пресвятої Богородиці.

Але головна подія кінця літа - святкування 30-річчя з Дня Незалежності України, 24 серпня.

Які свята нас чекають попереду:

  • 8 серпня - День військ зв'язку Збройних сил України; День працівників ветеринарної медицини; День будівельника
  • 9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу
  • 12 серпня - Міжнародний день молоді
  • 14 серпня - Медовий спас; Початок Успенського посту
  • 15 серпня - День археолога
  • 19 серпня - Яблучний спас; Преображення Господнє; день пасічника
  • 23 серпня - День Державного Прапора України
  • 24 серпня - День Незалежності України
  • 27 серпня - закінчення Успенського посту
  • 28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці; День авіації України; День далекобійника
  • 29 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас; День шахтаря.

Раніше ми писали про всі православні свята серпня 2021.

Також повідомлялося, у чому особливість свят - Медового, Яблучного і Горіхового Спаса, і що потрібно обов'язково зробити.

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