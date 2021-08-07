Затяжные выходные в августе 2021: сколько будем отдыхать и какие дни отрабатывать

Август 2021 станет уникальным месяцем, ведь мы отметим 30-летие независимости Украины. Кроме того, нас ждут любимые народные праздники - "Три Спаса" - Медовый, Яблочный, Ореховый со своими уникальными традициями и обычаями.

Сколько выходных дней нас ждет, какие дни нужно будет отрабатывать - читайте ниже в нашем материале.