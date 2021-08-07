Затяжные выходные в августе 2021: сколько будем отдыхать и какие дни отрабатывать
Август 2021 станет уникальным месяцем, ведь мы отметим 30-летие независимости Украины. Кроме того, нас ждут любимые народные праздники - "Три Спаса" - Медовый, Яблочный, Ореховый со своими уникальными традициями и обычаями.
Сколько выходных дней нас ждет, какие дни нужно будет отрабатывать - читайте ниже в нашем материале.
Сколько выходных и рабочих дней будет в августе
Всего в последнем месяце лета 31 день, из которых 21 рабочий и 10 - выходных. А с 21 по 24 августа нас ждут затяжные четырехдневные выходные, правда, за понедельник, 23 августа придется отработать субботу 28-го.
Выходными в августе являются такие даты: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.
Коллаж РБК-Украина: Календарь праздников на август 2021
Самые важные праздники августа
В последний месяц лета нас ждут Медовый (Маковея) - 14 августа, Яблочный - 19 августа и Ореховый (Хлебный) - 29 августа - Спас. В православной церкви эти дни связаны с началом Успенского поста, Преображением Господним и Успением Пресвятой Богородицы.
Но главное событие конца лета - празднование 30-летия со Дня Независимости Украины, 24 августа.
Какие праздники нас ждут впереди:
- 8 августа - День войск связи Вооруженных сил Украины; День работников ветеринарной медицины; День строителя
- 9 августа - Международный день коренных народов мира
- 12 августа - Международный день молодежи
- 14 августа - Медовый спас; Начало Успенского поста
- 15 августа - День археолога
- 19 августа - Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника
- 23 августа - День Государственного Флага Украины
- 24 августа - День Независимости Украины
- 27 августа - Окончание Успенского поста
- 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы; День авиации Украины; День дальнобойщика
- 29 августа - Ореховый (Хлебный) Спас; День шахтера.
Ранее мы писали про все православные праздники августа 2021.
Также сообщалось, в чем особенность праздников - Медового, Яблочного и Орехового Спаса, и что нужно обязательно сделать.