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"Авдіївка - лише початок": командир з Третьої штурмової озвучив попередження для українців

"Макар" розповів про бої в Авдїівці (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Микола з позивним "Макар" - командир штурмової групи в 3 ОШБр. Нещодавно він повернувся з Авдіївки і попередив українців про те, що це може бути лише початком.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це "Макар" розповів в інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі Ukrainian Witness.

Війна торкнеться всіх

"Авдіївка - це, мабуть, лише початок. Потрібно готуватися. Ну як початок, початок якоїсь такої їхньої нової компанії, я думаю,  що потрібно готуватися до досить великих масштабів. Тому нам потрібно, загалом Збройним Силам поповнюватись технікою, новими системами, боротьби, дронами, системами РЕБ", - заявив військовий.

"І знову ж таки, люди, люди, люди. І якщо хтось думає, що війна когось омине, то насправді ні. Війна вона є і вона буде ще довго. І думати що, пересиджусь вдома, вона мене не торкнеться - та ні, вона торкнеться всіх", - додав він.

Військовий з Третьої штурмової зробив важливу заяву (скріншот)

Що було в Авдіївці

Також "Макар" розповів, що Авдіївка стала для 3 штурмової "найскладнішим викликом". Військовим доводилося докласти колосальні сили.

 

"Нам приходилось швидко діяти, в нас не було часу детально розплановувати фронт через те, що фронт постійно мінявся. І нам доводилось розбиратися вже на місці", - зазначив він.

За словами військового, бригада отримала колосальний досвід, але були й втрати. Втім, пояснив "Макар", не буває війни без втрат.

 

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що в Україні оновили додаток "Повітряна тривога".

Окрім цього, нещодавно стало відомо, у ЗСУ пояснили, як весняна погода вплине на бої.

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